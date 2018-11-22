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Впечатляющие «луки» с Красноармейского проспекта

Любимым местом фэшн-съёмок в Барнауле стал новый деловой центр города — проспект Красноармейский. В окружении стекла, металла и цветных фасадов актуальные «луки» осени смотрятся эффектно и заманчиво.

Впечатляющие «луки» с Красноармейского проспекта.
Впечатляющие «луки» с Красноармейского проспекта.
Фото предоставлено рекламодателем

В новой подборке редакции журнала «Я Покупаю» собраны пять образов, снятых в пространстве делового центра города.

На высоте

Убойный вариант, где романтика и sexy играют на контрасте. Нежный и женственный свитер Elisabetta Franchi, джинсы скинни, шпильки — всё на фоне высотной архитектуры проспекта Красноармейского. Сумка ставит восклицательный знак в этом осеннем «луке» и придаёт полную уверенность в собственной неотразимости.

Аристократка

Хрупкость в сочетании с роскошью и строгостью — стиль, в котором узнаётся то, что принято называть викторианским. Благородные сочетания, глубокие оттенки, крупные цветочные мотивы пришли к нам от королевских особ. Удерживать баланс между историей и настоящим помогает длина мини.

Графика

В этом «луке» сразу два тренда осени-зимы 2019: клетка и накидка-пончо. Вместе они образуют универсальное решение для делового или расслабленного образа. Немного парижского шика добавил берет, а фон пространства поддержал черно-белую графику стиля.

По-деловому

Безумно модный оттенок «красная груша» во всей своей красе — в плаще российской марки Am Studio. Плюс костюм от ведущего российского дизайнера Александра Терехова. Всё снято в окружении стекла и металла задворок «Сити-Центра».

На пояс

Неожиданное возвращение в моду поясной сумки из «лихих» 90-х годов. Теперь это стильный атрибут, который носят на поясе, на спине или груди. Экспериментируют со свободной рубашкой, костюмом или как здесь — с футболкой и кардиганом. Цветные принты помогут не зачахнуть в хмурую погоду.

В подборке использованы материалы материалы компаний Gala Boutigue, Мода Клуб, Patrizia Pepe, Ampersand, Gues.

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