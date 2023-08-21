«Космическая программа», таджикская диаспора и магазин-сквер. Что еще обсудил градсовет Барнаула

На Восточном закипает деловая жизнь, центру обещают новую зеленую зону и парковки, но только на время, а федеральные ведомства срывают «космическую программу» по соединению ул. Звездной и пр. Космонавтов. На минувшей неделе градостроительный совет Барнаула рассмотрел пять объектов, подняв ряд важных вопросов, касающихся развития города. Как второстепенные улицы могут стать ключевыми артериями, при чем здесь таджикская диаспора и что не так с пр. Красноармейским, читайте в материале altapress.ru.

Центр событий

Первыми мы отметили проекты в центре Барнаула: эскиз магазина на пр. Красноармейском, 35/ул. Анатолия, 137а от архитектора Виктора Золотова и оригинальную подземную парковку с зеленой аллеей наверху на Новом рынке от архитектора Михаила Шмидта.

Магазин на пр. Красноармейском

Магазин хотят построить взамен одного из последних частных деревянных домов на пр. Красноармейском. Возле него расположен известный киоск с шаурмой «У Бахрама», а также остановка общественного транспорта. Именно последняя стала одним из камней преткновения.

Дом на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

Остановка собирает большой пешеходный трафик прямо перед предполагаемым фасадом планируемого магазина, поэтому парковку здесь организовать попросту невозможно. Единственный более-менее приемлемый с технической точки зрения вариант: делать здание не в один, а в два этажа, и на первом устраивать парковку. Но даже так сохраняются сложности с подъездом.

Кроме того, решение малоэстетичное. А эстетика для одного из главных проспектов города — немаловажный аспект. Ряд претензий членов градсовета касался как раз несоответствия утилитарного типового проекта задачам формирования архитектурного облика проспекта. В итоге проект был отправлен на доработку.

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

Ни прибавить, ни убавить

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что один из корней проблемы кроется в слишком малом размере участка и невозможности регулировать площадь отводимой под строительство территории.

Виктор Четошников,

главный архитектор АК:

В этой связи еще раз встает вопрос определения минимальной и максимальной площади, предоставляемой под тот или иной вид застройки, с тем, чтобы участок позволял реализовать какой-то масштабный объект, а не только то, что позволяют средства и территория.

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

Сквер-парковка на Новом рынке

Проект двухэтажной подземной парковки напротив дома по адресу: Рыночный проезд, 9, над которым расположится благоустроенная озелененная аллея с дорожками и скамейками, сразу привлекает внимание, поскольку выглядит почти благотворительным: зеленая зона и парковки в центре города, где наблюдается дефицит и с тем, и с другим, от частного лица. В такой ситуации поневоле начинаешь искать подвох.

Как выяснилось, впоследствии собственник хочет превратить часть сквера в магазин с двумя подземными этажами, а другую часть — использовать в качестве наземной парковки для торговой точки. Зачем понадобился промежуточный этап, в точности неизвестно, однако, по словам автора проекта, для строительства парковки-сквера потребовалось провести переговоры с жильцами дома на ул. Рыночный пр-д, 9.

Парковка со сквером на Новом рынке. Проектная документация.

Человеческий фактор

В их долевой собственности находится отрезок этого самого проезда, пролегающий между домом и планируемой парковкой. Жители согласились установить на него сервитут (ограничение прав пользования), чтобы там гарантированно оставалась дорога. Вот только, если о сквере и парковке они знают, то о планах превращения их в магазин — далеко не факт.

Так или иначе, но для изменения проекта планировки, которое потребуется для возведения здесь магазина, в любом случае придется проводить общественные обсуждения, поэтому рано или поздно жильцы обо всем узнают, и предсказывать их реакцию мы не беремся. Что касается парковки-сквера, то она градсоветом одобрена.

Парковка со сквером на Новом рынке. Проектная документация.

Восточный — дело тонкое

Один из рассматриваемых объектов любопытен не столько своими архитектурными достоинствами, сколько расположением — в отдаленной точке п. Восточный, куда в 90-е годы таксисты попросту опасались заезжать. Новое офисное здание — настоящий фурор для данной территории.

Евгений Носенко,

депутат гордумы Барнаула:

Это был тупик всей жизни, никто не ездил, а сейчас здесь будет улучшение. Так что, для Восточного это — прекрасный объект!

Участок расположен рядом с бывшим ДК. Здание на нем планируется возвести небольшое, одноэтажное. По словам автора проекта — архитектора Виктора Золотова — его может использовать в качестве офиса какая-нибудь фирма.

Офисное здание в поселке Восточный. Проектная документация.

Возле Павловского тракта

Ул. Сельскохозяйственная, 1

Последние два объекта находятся вблизи Павловского тракта. Один из них — это магазин-склад на ул. Сельскохозяйственной, 1. Это несколько раз реконструировавшееся здание с пилястрами, когда-то принадлежавшее ТД «Гратис».

«Гратис» был одной из старейших оптово-розничных компаний Алтайского края. После 20 лет работы — в 2018 году — фирма обанкротилась, а в 2019 здание на ул. Сельскохозяйственной, 1 выкупила структура одного из соучредителей «Таджикской диаспоры» — Рамзулло Хусаидова.

Сельскохозяйственная, 1. Проектная документация.

Отмечено, что, согласно текущим и разрабатываемым генпланам, улицы Бабуркина и Сельскохозяйственная должны стать крупными, узловыми транспортными артериями, соединяющими Павловский тракт, улицу Советской Армии и пересекающими реку Пивоварку.

Через тернии — к ул. Звездной

Последним объектом стал участок на Павловском тракте, не имеющий даже адреса. В настоящее время он представляет собой, по сути, чистое поле, к нему даже дороги нет. Там планируется разместить магазин-склад, возле которого должна пройти ул. Звездная.

Магазин-склад на ул. Звездная. Проектная документация.

Однако, как рассказал председатель градсовета, вице-мэр Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, история с этой улицей получилась очень интересная.

Андрей Федоров,

вице-мэр Барнаула: