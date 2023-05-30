Аграрный проект немецкого инвестора на Алтае все-таки набирает обороты

Предприятие "ЭкоНива Алтай" приступает к строительству третьего коровника на своей производственной площадке в Тальменском районе. Таким образом после двухлетнего простоя масштабный проект все же начал двигаться в строну завершения.

Как сообщает минсельхоз Алтайского края, в данный момент на предприятии в Тальменском районе работает 104 человека.

Завершается строительство второго коровника с доильно-молочным блоком и бытовыми помещениями, ведется монтаж доильной установки типа «карусель». Начато возведение третьего коровника.

Как уже сообщал altapress.ru, в прошлом году с представителями "ЭкоНивы", как говорится, был серьезный разговор - либо инвестор все же реализует в полном объеме проект, либо освобождает выделенные земли. После этого дело сдвинулось с мертвой точки.

На одном из комплексов "ЭкоНивы АПК холдинг". ekoniva-apk.ru

Предприятие завершило строительство первого коровника на 1 тыс. голов и завезло телочек для осеменения. Сегодня на комплексе содержится 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 1 тыс. нетелей, уже в августе ожидаются первые отелы, и будет получено первое молоко.

Почему возникли сложности

В 2021 году «Коммерсантъ» рассказывал, что у Штефана Дюрра, собственника компании, разгорелся корпоративный конфликт с Россельхозбанком. Его структуры пытаются в суде расторгнуть соглашения, дающие кредитору право выкупа долей в бизнесе по номиналу.

Ранее это же издание сообщало о чрезмерно высокой долговой нагрузке «ЭкоНивы». Из-за этого холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для оптимизации затрат.

«ЭкоНива Алтай» реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 6,1 тыс. коров. Запуск проекта позволит увеличить производство молока на 56 тыс. тонн и создать 160 новых рабочих мест.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

В Тальменском районе под нужны животноводства инвестору отдано в аренду 14,5 тыс. га земли. Еще около 3 тыс. га "ЭкоНива" выкупила сама у населения.