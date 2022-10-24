Акселератор роста малого бизнеса продолжается в Алтайском крае

Предприниматели Алтайского края могут присоединиться к специализированным трекам и практическим «мастерским» Акселератора роста малого бизнеса. Федеральный проект стартовал в регионе в августе текущего года и сейчас предоставляет бизнесменам возможность пройти экспертизу собственных стартапов и наладить партнерство с крупными корпоративными региональными и федеральными компаниями.

Организатором Акселератора выступил Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. В финале программы участники смогут представить свои продукты и услуги, разработанные под конкретные запросы и потребности крупного бизнеса, а также получить поддержку в заключении пилотной сделки с федеральной компанией. В итоговой защите проектов примут участие представители компаний «РЖД», «РосАтом», «ИнтерРАО», Концерна «Созвездие», Корпорации «Проект-Техника».

Программа Акселератора представлена тремя разными направлениями:

«Сила Алтая» — специализированный трек , созданный для авторов социально-значимых проектов , лидеров креативных индустрий и семейных компаний , владельцев локальных брендов , малых агропроектов , участников HoReCa-рынка , а также предпринимателей , создающих бизнес , основанный на «силе места» — уникальных ресурсах и возможностях Алтайского края. Industrial Drive — индустриальное направление Акселератора , нацеленное на выявление и поддержку масштабируемых производственных и технологических проектов , включая IT , digital , малые инновационные компании и разработки с амбицией роста. Трек «Корпоративный продукт» предоставляет участникам возможность проработать свои кейсы и выстроить взаимодействие с ключевыми предприятиями города и региона , а также российским крупным и корпоративным бизнесом.

— Участие в Акселераторе помогло увидеть новые возможности: поставка моей продукции в ниши, которые ранее не рассматривались — от нужд Армии России до экспортных возможностей, — комментирует программу Владимир Калинкин, занимающийся реализацией продукции пчеловодства.

У Александра Башлыкова — действующий бизнес по поставкам продукции для HoReCa-сектора. Александр обратился в Акселератор с запросом о выходе с дистрибуцией в новые регионы и инвестиционных возможностях программы. «Проект действительно сильный, мы окажем содействие в привлечении прямых инвестиций через инвестиционные площадки партнеров и поддержим Александра в работе с такими регионами как Краснодарский край и Свердловская область», — отмечают организаторы.

Среди тем для обсуждения в рамках обучающих треков — бизнес-моделирование, поиск высокопотенциальных ниш, особенности продаж крупным клиентам, управление изменениями и запуск новых проектов в условиях неопределённости. В ближайшее время главными темами образовательной программы станут проработка концепции продукта, публичное обсуждение и инвестиционный краш-тест стартапов.

Акселератор предполагает и самостоятельную работу предпринимателей — адаптацию проектов к требованиям рынка в соответствии с инструментами треков «Сила Алтая», Industrial Drive и «Корпоративный продукт» в непосредственном взаимодействии с менторами, экспертами, представителями крупных корпоративных региональных и федеральных партнеров Акселератора

Подать заявку на участие в мероприятиях программы можно по ссылке: https://forms.gle/Rx52so1Ct2kZQTM29

Получить подробную информацию об участии в федеральном Акселераторе можно у оператора программы: +7 910 984 80−80, go@federalbusiness.ru.

Справка:

Акселератор роста малого бизнеса — это специальная программа развития малых компаний, позволяющая предпринимателям из регионов России при поддержке наставников и корпоративных партнеров получить возможность сотрудничества с крупным и корпоративным бизнесом, а также заключить пилотную сделку с федеральной компанией. Сайт программы: https://armb.federalbusiness.ru/altai