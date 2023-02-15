Компания участвует в реализации национального проекта с января 2023 года при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.
Всего в обучении принимали участие 18 представителей предприятия. В ходе учебно-производственного процесса команда изучала инструменты бережливого производства и оптимизировала процессы через сокращение потерь.
Участие в тренинге логически завершило первый этап обучения сотрудников инструментам бережливого производства в рамках реализации пилотного проекта по улучшению.
Первый этап обучения включал в себя такие тренинги как «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Картирование», «5С».
В рамках обучения на «Фабрике процессов» представители компании прожили все этапы формирования команды от адаптации взаимодействия между собой (так как каждый сотрудник примерил на себя новую и непривычную роль), а также к новому для них производству, до устойчивого функционирования взаимодействия в команде и формирования улучшений, которые и дали свои результаты в оптимизации процесса производства.
В итоге команда достигла всех поставленных целей и приобрела новый для себя опыт. Слоганом обучения стали слова директора ООО «Венталь» Александра Зайцева, которые в том числе являются слоганом группы компаний: «АКТО — если не мы!».
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.