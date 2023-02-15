Обучение на «Фабрике процессов» прошло 3 февраля 2023 года для сотрудников предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» ООО «Венталь» (входит в группу компаний АКТО).

Для сотрудников предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» ООО «Венталь» (входит в группу компаний АКТО) прошло обучение на «Фабрике процессов». Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».