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Экономика

«АКТО — если не мы»: сотрудники предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» прошли обучение на «Фабрике процессов»

Обучение на «Фабрике процессов» прошло 3 февраля 2023 года для сотрудников предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» ООО «Венталь» (входит в группу компаний АКТО).

Для сотрудников предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» ООО «Венталь» (входит в группу компаний АКТО) прошло обучение на «Фабрике процессов».
Для сотрудников предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» ООО «Венталь» (входит в группу компаний АКТО) прошло обучение на «Фабрике процессов».
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Компания участвует в реализации национального проекта с января 2023 года при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Всего в обучении принимали участие 18 представителей предприятия. В ходе учебно-производственного процесса команда изучала инструменты бережливого производства и оптимизировала процессы через сокращение потерь.

Участие в тренинге логически завершило первый этап обучения сотрудников инструментам бережливого производства в рамках реализации пилотного проекта по улучшению.

Первый этап обучения включал в себя такие тренинги как «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Картирование», «5С».

В рамках обучения на «Фабрике процессов» представители компании прожили все этапы формирования команды от адаптации взаимодействия между собой (так как каждый сотрудник примерил на себя новую и непривычную роль), а также к новому для них производству, до устойчивого функционирования взаимодействия в команде и формирования улучшений, которые и дали свои результаты в оптимизации процесса производства.

В итоге команда достигла всех поставленных целей и приобрела новый для себя опыт. Слоганом обучения стали слова директора ООО «Венталь» Александра Зайцева, которые в том числе являются слоганом группы компаний: «АКТО — если не мы!».

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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