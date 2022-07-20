Александр Евстигнеев ответил на вопросы алтайских предпринимателей

Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей прошел 19 июля в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев вместе с сотрудниками аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе рассказал представителям малого бизнеса о расширении грантовой поддержки, развитии женского и социального предпринимательства, взял на контроль решение острых проблем.

Единый день приемов проходил в рамках реализации нового проекта «Единой России» «Предпринимательство». Его координатором в Алтайском крае стал сенатор Виктор Зобнев, общественный совет возглавил Александр Евстигнеев.

Владелица небольшого швейного производства и начинающий дизайнер из Барнаула во время приема рассказала, что планирует расширить бизнес: закупить новое оборудование и продавать одежду на маркетплейсах. Она интересовалась, кукую помощь в этом ей может оказать государство.

— Региональный фонд финансирования предпринимательства предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса кредиты на пополнение оборотных средств и покупку оборудования. Можно взять на два года до пяти миллионов рублей под 4,74% годовых. Поскольку развитие женского предпринимательства сейчас в приоритете, процентная ставка может быть еще ниже. Оформление кредита займет не более десяти дней если заемщик сразу предоставит нужный пакет документов. Причем после этого мы готовы компенсировать до 50% затрат на покупку нового оборудования, — рассказал Александр Евстигнеев.

Он сообщил, что региональный центр поддержки предпринимательства безвозмездно помогает в продвижении на маркетплейсах. А вот воспользоваться грантовой поддержкой владелица швейного производства не может, поскольку оно не является одним из приоритетных направлений. На резонный вопрос, кто же теперь будет одевать российских женщин, Александр Евстигнеев ответил:

— В нынешней ситуации действительно нужно поддерживать отечественных производителей одежды, в том числе региональных. Думаю, на следующий год мы расширим направления грантовой поддержки.

Интересной идеей поделилась в общественной приемной партии владелица языковой студии. Она хочет обучать иностранным языкам детей с задержкой речевого развития.

-Таких детей у нас 20 — 30%, но с ними никто не хочет заниматься, хотя в коррекционных школах английский язык — обязательный предмет, — рассказала девушка.

Она начала оформлять лицензию на образовательную деятельность и попросила помочь разобраться, что для этого необходимо.

Александр Евстигнеев пообещал ей такую помощь, а также предложил получить статус социального предпринимателя:

-В нашем Фонде развития малого и среднего предпринимательства есть Центр инноваций социальной сферы. Там социальным предпринимателям помогают развивать и продвигать свое дело, обучаться, находить нужные контакты и получать грантовую поддержку.

В Единый день приема в партию обратились предприниматели, столкнувшиеся с неисполнением договорных обязательств и государственных контрактов. Эти обращения взял в работу аппарат аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.