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Экономика

Александр Клячин берет направление на Алтай

«Азимут Девелопмент» (входит в гостиничную группу Azimut Hotels* Александра Клячина) учредил новую структуру под гостиничный проект в Алтайском крае и республике Алтай. Юридическое лицо зарегистрировано в селе Иогач. Локация объекта определена, а концепция будет разработана в соответствие с уникальными особенностями региона, как сказал «Коммерсанту» представитель инвестиционной компании бизнесмена.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Фото: Freepik, автор wirestock.

Алтайский край и республика Алтай являются перспективным направлением развития внутреннего туризма. В 2022 году регион был признан одним из самых востребованных туристических мест. По данным Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности регион в прошлом году посетило 2 млн. человек. Индустрия гостеприимства является приоритетным направлением региональной экономики Алтая. Однако, для привлечения большего количества туристов необходима модернизация инфраструктуры и увеличение общего номерного гостиничного фонда.

Проблемы с нехваткой гостиниц в Алтайском крае и республике Алтай нарастают вместе с потоком туристов. Мест не хватает даже своим — бронирования на летний сезон осуществляются за 9−12 месяцев. Это подтверждают и путешественники в соцсетях: «Мы с женой были сильно удивлены, когда прошлым летом, возвращаясь из путешествия по Бии, не смогли найти ни одного свободного номера в Горно-Алтайске! И это в будний день».

После строительства нового отеля Azimut на Алтае номерной фонд в регионе увеличится на 150−200 номеров. Строительство новой гостиницы сети может быть осуществлено при помощи государственного субсидирования.

Партнером проекта может выступить государственная корпорация «ВЭБ.РФ», с которой у инвестиционной компании Александра Клячина «Гледен Инвест» подписан меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. Среди уже готовых к запуску совместных проектов — расширение горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.

Azimut Hotels наращивает свое присутствие во всех туристически перспективных регионах России. За 2022 год сеть существенно увеличилась — активы компании пополнились десятью новыми отелями. В числе открытий года: проекты на Урале, в Дагестане, в Хабаровске, Тобольске, Ульяновске, Туле. В новом году анонсировано новое открытие в Сочи.

На сегодняшний день Azimut Hotels Александра Клячина является одной из крупнейших в России гостиничных сетей с номерным фондом в 12 тыс. номеров. Под управлением компании находятся около 70 гостиничных объектов. Сеть активно развивается за счет строительства новых объектов и модернизации гостиниц советского наследия.

* Azimut Hotels — Отели Азимут.

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