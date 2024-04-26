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Экономика
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Алексей Чванов назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбера

Сибирский банк Сбербанка сообщает о кадровых изменениях: на должность заместителя председателя — руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» назначен Алексей Чванов.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Новый руководитель работает в системе Сбера более 20 лет. Возглавлял Урайское отделение Западно-Сибирского банка, Камчатское отделение Дальневосточного банка и последние шесть лет — Ставропольское отделение Юго-Западного банка.

Под его руководством Сбер стал ключевым партнёром для органов власти и бизнес-сообщества Ставропольского края, значительно нарастив инвестиции в экономику региона. Совместно с органами власти запущена AI (ЭйАй) — трансформация региона в ключевых индустриях: здравоохранение, туризм, госуправление. Дан старт реализации образовательного IT(ИТ)-проекта «Школа 21» (г. Ставрополь).

Алексей Чванов.
Алексей Чванов.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Награждён медалью «За заслуги перед Ставропольским краем». Среди банковских наград Алексея — почётные грамоты и Свидетельство о признании Президента банка «За достижение высоких показателей в работе».

Увлекается альпинизмом, покорил много вершин: Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, Корякский вулкан и другие.

Женат, воспитывает четверых детей.

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