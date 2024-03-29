Альфа-Банк и эксперты ВЭД рассказали о новых возможностях алтайского бизнеса в международной торговле

Эксперты Альфа-Банка вместе с представителями фонда МСП и Торгово-промышленной палаты Алтайского края рассказали о новых возможностях развития бизнеса участников ВЭД.

О наступивших изменениях в международных расчетах и валютном законодательстве, вопросах логистики, таможенного контроля, хеджирования и господдержки участники рынка поговорили на бизнес-конференции, организованной банком.

Международные расчёты

Как отметил директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Алтайском крае Федор Синельников, на конференцию пригласили лучших экспертов по ВЭД. Площадка была дискуссионной: клиенты и партнеры банка устанавливали новые бизнес-связи, задавали важные и актуальные вопросы.

Одни из самых насущных касались вопросов международных расчетов.

Другой важный вектор работы Альфа-банка — планируемое открытие филиалов в Китае.

Альфа-Банк уже получил международный кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co, Ltd на уровне АА- со стабильным прогнозом по китайской национальной шкале, что соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте и подтверждает высокий уровень кредитоспособности Альфа-Банка и устойчивость его бизнес модели

Минимизация валютных рисков

Старший менеджер отдела продаж производных финансовых инструментов Альфа-Банка Алиса Улановская подробно рассказала о хеджировании валютных рисков.

Как отметила эксперт, сейчас происходит активное восстановление рынка деривативов и упрощение заключения сделок валютного хеджирования.

Финансовые инструменты позволяют прогнозировать денежные потоки компании и минимизировать ее риски. Алиса Улановская рассказала о двух видах валютного форварда, отложенной конвертации, и аналоге страховки — валютном опционе.

Эксперт отметил, что перед тем, как выбрать оптимальный подход, требуется анализ финансовых показателей. Необходимо составить их прогноз, определить цель, а также риски. Последние напрямую влияют на рентабельность и конкурентоспособность дела.

Хеджирование — дешевле, чем терпеть риск, — уверена Алиса Улановская.

Всесторонняя поддержка ВЭД

На встрече участники подробно обсудили варианты государственной поддержки и возможностях для развития экспортно-ориентированных компаний.

Замдиректора Алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев подробно рассказал об услугах для экспортеров, которые оказывает алтайский Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Прежде всего специалисты предоставляют образовательную и консультационную помощь, сопровождают экспортные контракты и ищут российских поставщиков по запросу импортера.

Центр помогает организовать транспортировку грузов за рубеж. В частности, сделать это можно на условиях софинансирования, при котором государство покроет до 80% от расходов на перевозки до границы России.

Также ЦПЭ проводит акселерационные программы, которые помогают действующим участникам рынка по-новому взглянуть на свой бизнес, найти новые контакты и выйти в другие страны.

Зарубежных партнеров помогают искать на международных выставках и в бизнес-миссиях. Многие услуги абсолютно бесплатны.

В свою очередь, о помощи бизнесу от Алтайской торгово-промышленной палаты рассказала директор ее департамента экономического развития Юлия Пономарева.

Палата осуществляет комплексную поддержку в ВЭД: подготавливает и проверяет внешнеторговые контракты, переводит или заверяет переводы с любого языка, проводит экспертизы, в том числе таможенные.

Специалисты могут по запросу предоставить полный пакет информации о интересующих потенциальных партнерах за рубежом и проверить их благонадежность.

Также ТПП участвует в организации Российско-китайско-монгольского форума.

Торговые связи Алтайского края с Монголией в последнее время стали развиваться более интенсивно, чем раньше, отметила Юлия Пономарева.

Она добавила, что этой стране сейчас особенно интересно импортировать мебель, растительное масло, сельхозтехнику и БАДы.

Коридор север-юг

Еще один потенциальный партнер Алтая — ОАЭ. Здесь одно из ключевых направлений торговли — экспорт зерна. 2 млн тонн пшеницы импортирует Дубай.

Взгляд в будущее

Завершили бизнес-конференцию разговором о будущем.

Начальник управления развития продаж продуктов ВЭД среднего бизнеса Антон Мотохин отметил, что все участники ВЭД находятся на этапе поиска новых решений для ведения своей деятельности.

Кроме того, скоро в онлайн-банке Альфа-Бизнес появится трекер грузов, который поможет отслеживать местонахождение товара.

Эксперт рассказал о том, что рубль становится альтернативной валютой в трансграничных расчетах. Об этом говорит факт: 50% экспортной выручки приходит в Россию в рублях.

Закончилась бизнес-встреча общением в неформальной обстановке, где можно было обменяться контактами и еще более детально обсудить вопросы со спикерами.

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале