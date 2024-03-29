Альфа-Банк и эксперты ВЭД рассказали о новых возможностях алтайского бизнеса в международной торговле

О наступивших изменениях в международных расчетах и валютном законодательстве, вопросах логистики, таможенного контроля, хеджирования и господдержки участники рынка поговорили на бизнес-конференции, организованной банком.
Международные расчёты
Как отметил директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Алтайском крае Федор Синельников, на конференцию пригласили лучших экспертов по ВЭД. Площадка была дискуссионной: клиенты и партнеры банка устанавливали новые бизнес-связи, задавали важные и актуальные вопросы.
Одни из самых насущных касались вопросов международных расчетов.
Другой важный вектор работы Альфа-банка — планируемое открытие филиалов в Китае.
Альфа-Банк уже получил международный кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co, Ltd на уровне АА- со стабильным прогнозом по китайской национальной шкале, что соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте и подтверждает высокий уровень кредитоспособности Альфа-Банка и устойчивость его бизнес модели
Минимизация валютных рисков
Старший менеджер отдела продаж производных финансовых инструментов Альфа-Банка Алиса Улановская подробно рассказала о хеджировании валютных рисков.
Как отметила эксперт, сейчас происходит активное восстановление рынка деривативов и упрощение заключения сделок валютного хеджирования.
Финансовые инструменты позволяют прогнозировать денежные потоки компании и минимизировать ее риски. Алиса Улановская рассказала о двух видах валютного форварда, отложенной конвертации, и аналоге страховки — валютном опционе.
Эксперт отметил, что перед тем, как выбрать оптимальный подход, требуется анализ финансовых показателей. Необходимо составить их прогноз, определить цель, а также риски. Последние напрямую влияют на рентабельность и конкурентоспособность дела.
Хеджирование — дешевле, чем терпеть риск, — уверена Алиса Улановская.
Всесторонняя поддержка ВЭД
На встрече участники подробно обсудили варианты государственной поддержки и возможностях для развития экспортно-ориентированных компаний.
Замдиректора Алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев подробно рассказал об услугах для экспортеров, которые оказывает алтайский Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Прежде всего специалисты предоставляют образовательную и консультационную помощь, сопровождают экспортные контракты и ищут российских поставщиков по запросу импортера.
Центр помогает организовать транспортировку грузов за рубеж. В частности, сделать это можно на условиях софинансирования, при котором государство покроет до 80% от расходов на перевозки до границы России.
Также ЦПЭ проводит акселерационные программы, которые помогают действующим участникам рынка по-новому взглянуть на свой бизнес, найти новые контакты и выйти в другие страны.
Зарубежных партнеров помогают искать на международных выставках и в бизнес-миссиях. Многие услуги абсолютно бесплатны.
В свою очередь, о помощи бизнесу от Алтайской торгово-промышленной палаты рассказала директор ее департамента экономического развития Юлия Пономарева.
Палата осуществляет комплексную поддержку в ВЭД: подготавливает и проверяет внешнеторговые контракты, переводит или заверяет переводы с любого языка, проводит экспертизы, в том числе таможенные.
Специалисты могут по запросу предоставить полный пакет информации о интересующих потенциальных партнерах за рубежом и проверить их благонадежность.
Также ТПП участвует в организации Российско-китайско-монгольского форума.
Торговые связи Алтайского края с Монголией в последнее время стали развиваться более интенсивно, чем раньше, отметила Юлия Пономарева.
Она добавила, что этой стране сейчас особенно интересно импортировать мебель, растительное масло, сельхозтехнику и БАДы.
Коридор север-юг
Еще один потенциальный партнер Алтая — ОАЭ. Здесь одно из ключевых направлений торговли — экспорт зерна. 2 млн тонн пшеницы импортирует Дубай.
Взгляд в будущее
Завершили бизнес-конференцию разговором о будущем.
Начальник управления развития продаж продуктов ВЭД среднего бизнеса Антон Мотохин отметил, что все участники ВЭД находятся на этапе поиска новых решений для ведения своей деятельности.
Кроме того, скоро в онлайн-банке Альфа-Бизнес появится трекер грузов, который поможет отслеживать местонахождение товара.
Эксперт рассказал о том, что рубль становится альтернативной валютой в трансграничных расчетах. Об этом говорит факт: 50% экспортной выручки приходит в Россию в рублях.
Закончилась бизнес-встреча общением в неформальной обстановке, где можно было обменяться контактами и еще более детально обсудить вопросы со спикерами.
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