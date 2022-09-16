Алтайская бизнес-миссия продолжает работу в Кыргызстане

Бизнес — компании Алтайского края собираются завоевать рынок Киргизии. Бизнесмены отправились туда с деловым визитом для налаживания личных и бизнес контактов.

Это уже третья бизнес-миссия в Республику Киргизия. Организаторы — Центр поддержки экспорта Алтайского МСП при поддержке Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, Торгово-промышленной палаты Алтайского края. Ожидания неплохие, если вспомнить опыт предыдущих бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья.

«Результат, как правило, не заставляет себя долго ждать. Например, в июне мы вернулись с бизнес — миссии из Минска. По итогам три из четырех компаний заключили экспортные контракты. В июле бизнес-миссия была в Армению, там из трёх компаний три заключили экспортные контракты», — рассказывает главный специалист центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Анастасия Яценко.

Центр «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин

Бизнесмены из Алтайского края второй день работают в Республике Киргизии и проводят встречи с потенциальными покупателями и партнерами. Киргизия интересна многим российским предпринимателям, так как местные компании вполне могут конкурировать с производителями Китая и Турции, которые традиционно широко представлены в этой стране, сообщает kz24.news.

Территория особенно интересна для предпринимателей из России сегодня. В прошлом году торговый оборот между государствами увеличился на 36%. Алтайские предприниматели ищут новых партнеров на «Бирже контактов». Это особая форма общения между представителями бизнеса различных регионов и даже стран. Предприниматели встречаются с теми, кто уже заинтересован в их продукции и приехал с конкретными вопросами. Алтайская делегация в Киргизии проводит работу на площадке торгово-промышленной палаты (ТПП) в Бишкеке.

Круглый стол. ССО

Первый день переговоров показывает: предприятия России и Кыргызстана вполне способны конкурировать с компаниями из Китая и Турции, традиционно широко представленными в этой стране.

Второй день работы алтайской бизнес — миссии в Республике Киргизия посвящен личным встречам.

«Мы сейчас переживаем тяжелое время. После ковида, после известных событий. И ваш фактический приезд для нас — здорово. Границы открываются, мир оживает. Как говорил Шукшин в „Калине красной“: праздника хочется. Ваш приезд для нас — праздник», — говорит вице-президент ТПП Республики Киргизия Бахтияр Мухамедзиев.

Делегация Алтайского края — это представители малого бизнеса, а сфера интересов — производство пиломатериалов, косметическая продукция, продукция машиностроения. Конкуренты за киргизский рынок — предприятия из стран дальнего зарубежья, Китай, Турция. Но барьеров, ментальных и языковых, меньше именно с Россией.

Косметика СС0

Говорят киргизские партнеры.

«Мы всегда заинтересованы, я вообще войну объявила всей китайской технике. Мы ничего не понимаем на китайском. Постоянно при обслуживании сталкиваемся с проблемами. Через полгода — год она превращается в металлолом. А российское — это обслуживание, русскоязычное», — сказала собственник компании «Вия-Иссык-Куль» Альфия Галиоскарова.

В следующие дни запланированы посещения предприятий республики. Встречи с потенциальными покупателями алтайской продукции.