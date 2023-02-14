Алтайское предприятие признано лучшим на крупной выставке в Москве

С 6 по 10 февраля в Москве проходила международная выставка «ПродЭкспо» — главное событие в сфере пищевого производства. Для компании «Бочкари», которая уже не первый год в ней участвует, все завершилось успешно — продукция получила множество наград, а само предприятие признано лучшим на «ПродЭкспо». Расскажем обо всем по порядку.

Какие получены награды

Важной частью выставки являются конкурсы качества, в которых экспертные комиссии всесторонне изучают и оценивают различные продукты.

В этом году «Бочкари» представили на конкурс свои новинки, каждая из которых получила высокое признание. Так, эксперты оценили качество напитка Cola Bochkari, который завоевал «золото» дегустационного конкурса «ПродЭкспо».

Результаты участия компании «Бочкари» в международной выставке «ПродЭкспо». Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Ранее Cola Bochkari уже оценивали на федеральном уровне — в 2022 году напиток вошел в список «100 лучших товаров России».

Золотая медаль «ПродЭкспо» есть и в копилке энергетика «Таргет Зеро».

Также «Таргет Зеро» и «Таргет Манго» стали победителями конкурса «Лучший дизайн упаковки», а вся линейка «Бочкари импорт» — победителем конкурса «Достижения в области импортозамещения».

«Мазай крепкий» получил целую россыпь наград — это золотые медали дегустационного конкурса «Продэкспо» и «Лучший продукт Продэкспо». Напиток также стал победителем по дизайну упаковки.

Еще одна важная победа — это присуждение «Бочкарям» звания лучшего предприятия «ПродЭкспо — 2023» за высокое качество продукции.

Результаты участия компании «Бочкари» в международной выставке «ПродЭкспо». Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Чем еще примечательна выставка

Международная выставка «ПродЭкспо» в 2023 году была особенно насыщенной и интересной. Она собрала под одной крышей более 2 тыс. производителей продуктов питания из 35 стран мира.

Для компании «Бочкари» участие в выставке — добрая традиция. Здесь происходят встречи с партнерами и друзьями, заключаются новые контракты, презентуются новинки и проводятся дегустации продукции.

Результаты участия компании «Бочкари» в международной выставке «ПродЭкспо». Фото предоставлено компанией «Бочкари».

В этом году во все выставочные дни на стенде компании было очень многолюдно. Более 2 тыс. посетителей познакомились с продукцией «Бочкари», на дегустациях было выпито около 700 литров пива и напитков.