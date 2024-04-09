Алтайские аграрии получили от РСХБ 5,4 млрд рублей с начала года.

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2024 года направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 5,4 млрд рублей, что на 2 млрд рублей, или на 68%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы порядка 1 млрд рублей ушло на инвестиционные цели. За это же время филиал профинансировал клиентов среднего, малого и микробизнеса на общую сумму порядка 3 млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее на эту же дату.

Свою 14-ю посевную проведет в этом году Алексей Крыжка из с. Родино Алтайского края.

Хозяйство наше работает с 2010 года. Землю свою любим и знаем, выращиваем, в основном, пшеницу, гречиху, чечевицу, лен. Благодаря кредитам Россельхозбанка полностью обновили парк сельхозтехники. Уроки прошлого года заставили задуматься о сбережении собранного урожая, поэтому в этом году приобрели зерносушилку наших алтайских производителей. К уборке должны управиться, все оборудование смонтировать и запустить, а пока готовимся к севу, — рассказал Алексей Крыжка.

Как опорный банк АПК, мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором. Сельхозпроизводители остаются для нас в приоритете. При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям. Россельхозбанком разработаны универсальные программы кредитования, при этом с каждым клиентом мы работаем индивидуально, подстраиваясь под его планы и запросы. Инвестиционный кредит на покупку сельскохозяйственной техники или оборудования под его залог один из наиболее популярных инструментов для обновления техники. Подать заявку можно дистанционно, через нашу цифровую платформу Своё Фермерство, где представлены различные возможности для успешного ведения и развития аграрного бизнеса, — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Инвестиционные кредиты для покупки техники и оборудования выдаются на срок до 5 лет, а на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих или птицеводческих комплексов — на срок до 8, 12 или 15 лет. В залог идет приобретаемая техника или имущество. В качестве обеспечения кредитов банк принимает гарантии АО Корпорация "МСП" или банковской гарантии и поручительство выдаваемые МСП Банком. Россельхозбанк применяет гибкий подход к обеспечению, учитывает индивидуальные особенности и потребности бизнеса, есть возможности для беззалогового кредитования. Сумма кредита рассчитывается индивидуально. Возможно применение льготной процентной ставки. Полный перечень документов на сайте Россельхозбанка .

Получить кредит для бизнеса можно за три шага: 1 — Оформите заявку в интернет-банке в разделе «Кредиты» или на сайте Банка. 2 — Подготовить документы и посетить любой удобный офис РСХБ. 3 — Получить финансирование и развивать свой бизнес.

Кроме этого, действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный) или на сайте Своё Фермерство.

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