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Экономика

Алтайские аграрии во имя прибыли вновь пошли на гречневый рекорд

В 2022 году на Алтае вновь увеличились посевы гречихи. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин. Такой шаг он назвал экономически оправданным.

Гречиха.
Гречиха.
Анна Зайкова

По предварительной информации, в 2022 году посевы гречихи составляют более 640 тыс. гектаров, что больше чем в прошлом году на 87 тыс. гектаров. Это самый высокий показатель за последние четыре года, однако до рекорда 2017 года, когда гречиха в крае была посеяна аж на 750 тыс. га, он не дотягивает.

«Структура посевных площадей в крае формируется не только с учетом агрономических норм, но и с точки зрения экономической выгодности производства сельхозкультур. На гречиху в последние годы спрос стабилен, этим и объясняется рост площадей сева», — сообщил Сергей Межин.

При этом, по словам министра, есть районы Алтайского края, которые продолжают «злоупотреблять» этой культурой.

«Таким территориям специалисты настоятельно рекомендуют расширять круг культур для смягчения рисков, которые происходят на фоне волатильности рынка и цен», — пояснил чиновник.

Алтайская гречиха
Алтайская гречиха
Анна Зайкова

В 2022 году площади посевов всех сельскохозяйственных культур в Алтайском крае были увеличены на 128 тыс. га. Помимо гречихи увеличение коснулось пшеницы, ячменя, гороха, сахарной свеклы, льна масличного, сои и рапса.

Что происходит с посевами

В весенний период на всей территории края фиксировался дефицит влаги в почве. Ситуация была сложной, но не критической, утверждают в алтайском минсельхозе.

С начала июня в регионе погода изменилась на дождливую.

По оперативным данным метеорологической службы и сети метеостанций, установленных в хозяйствах края, на 20 июня в разных районах выпало от 30 до 190% месячной нормы осадков. Это дает основания полагать, что состояние посевов значительно улучшится.

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