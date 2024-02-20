Алтайские макароны «Алмак классика» получили высшие награды на международной выставке

Экологичные и полезные
Твердую пшеницу, из которой изготавливают макароны «Алмак классика», выращивают непосредственно на Алтае, в одном из самых экологически чистых регионов России. В продукте содержится 13 граммов белка, а белок — неотъемлемая часть здорового питания.
Предприятие «Алтайские макароны» уже более 80 лет производит продукцию высокого качества по доступной цене, обеспечивая покупателей экологичными и полезными макаронными изделиями. В копилке компании уже 11 золотых и 7 серебряных медалей, полученных за качество продукции на международных, федеральных и региональных выставках, а также звание «Лучшие алтайские продукты».
Напомним, что в прошлом году на выставке «Проэкспо» предприятие получило золотую медаль конкурса «Инновационный продукт» в номинации «Продукты для здорового образа жизни». Награды были удостоены макаронные изделия «Гималайские».
Компания «Алмак»
Адрес: г. Барнаул, ул. Трактовая 31-Б
Тел. 8 (3852) 203−055
Эл. почта: almac@almac.ru
Сайт: www.almac.ru
Самое важное - в нашем Telegram-канале