Алтайские пельмени и вареники стали одними из лучших на международной выставке продуктов

Пельмени и вареники компании «Меленка» получили золотую и серебряную медали в конкурсах на международной выставке продуктов и напитков «Продэкспо 2024». Почему эти продукты признали лучшими — в нашем материале.

Компания «Меленка» в феврале 2024 года приняла участие в международной выставке продуктов «Продэкспо 2024».

Вкусная еда со всего мира

Компания «Меленка» участвовала в «Продэкспо 2024» в феврале этого года. Это крупнейшая международная выставка продуктов питания в России и Восточной Европе. Более 2150 участников из 40 разных стран мира привезли на нее свои уникальные продукты и напитки.

В течение пяти дней — с 5 по 9 февраля — представители «Меленки» вели переговоры с дистрибьюторами, оптовыми компаниями и представителями торговых сетей из разных регионов России.

В результате компания получила множество положительных отзывов о высоком качестве производимых полуфабрикатов. Кроме того, новинки, представленные на выставке, пользовались большим интересом и со стороны посетителей, — рассказывают в компании.

Компания «Меленка» в феврале 2024 года приняла участие в международной выставке продуктов «Продэкспо 2024». Фото: компания «Меленка». Компания «Меленка» в феврале 2024 года приняла участие в международной выставке продуктов «Продэкспо 2024». Фото: компания «Меленка». Компания «Меленка» в феврале 2024 года приняла участие в международной выставке продуктов «Продэкспо 2024». Фото: компания «Меленка». Компания «Меленка» в феврале 2024 года приняла участие в международной выставке продуктов «Продэкспо 2024». Фото: компания «Меленка». Компания «Меленка» в феврале 2024 года приняла участие в международной выставке продуктов «Продэкспо 2024». Фото: компания «Меленка». Компания «Меленка» в феврале 2024 года приняла участие в международной выставке продуктов «Продэкспо 2024». Фото: компания «Меленка».

Инновационный продукт

Участники выставки не только делились друг с другом опытом, но и участвовали в конкурсах. Один из них — «Инновационный продукт», который регулярно проводится в рамках выставки «Продэкспо»

Продукцию российских и международных компаний оценивал экспертный совет, состоящий из сотрудников Центра контроля качества и руководителей Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ), а также Союза независимых сетей России.

Совет оценивал продукты по нескольким критериям, среди которых была новизна продуктов и оценка экспертов-дегустаторов. На основании комплексной экспертной оценки «Меленка» получила сразу две высокие награды.

Алтайские медалисты

Золотой медалью отметили пельмени «Вкус Тайги» из мяса марала в номинации «Инновации в составе продукта».

Золотой медалью отметили пельмени «Вкус Тайги» из мяса марала в номинации «Инновации в составе продукта». Источник: компания «Меленка».

Эту новинку компания ввела в 2023 году. Пельмени «Вкус Тайги» — это наслаждение вкусом дикой природы. Главный элемент в их составе — мясо марала — известно своим утонченным вкусом и способно удивить даже самых привередливых гурманов.

Пельмени «Вкус Тайги» из мяса марала. Источник: компания «Меленка».

Вторую награду — серебряную медаль — получили пельмени и вареники «Комбо» торговой марки «4 Сочных порции» в номинациях «Инновации в упаковке» и «Инновации в удобстве потребления».

Серебряную медаль получили пельмени и вареники «Комбо» торговой марки «4 Сочных порции» в номинациях «Инновации в упаковке» и «Инновации в удобстве потребления». Источник: компания «Меленка».

Главная особенность этого товара в том, что продукт уже расфасован по отдельным порционным пакетикам. В них они и варятся, как уже привычные для нас каши. За счет варки в пакетиках пельмени и вареники не слипаются и не развариваются. Пакетик можно сразу закинуть в кипящую кастрюлю и спокойно оставить на несколько минут — мешать не нужно. В упаковке — две порции пельменей с говядиной и свининой и две порции вареников с картофелем и шкварками.

Пельмени и вареники «Комбо» торговой марки «4 Сочных порции». Источник: компания «Меленка».

Вкусно и быстро

По мнению компании «Меленка», все больше людей покупают полуфабрикаты. Причем покупатели берут не только привычные пельмени и вареники, но и полноценные готовые блюда. Все это компания объясняет ускоряющимся темпом жизни: у покупателей теперь не так много времени, чтобы тратить его на кухне.

В 2023 году производитель стал активно развивать направление замороженных готовых блюд и выпустил новую торговую марку с говорящим названием Grelkinn Bar (Грелкинн Бар).

Сейчас линейка состоит из четырех первых и четырех вторых блюд. Есть как классические блюда, вроде борща, солянки по-домашнему или котлеты с пюре, так и более экзотические варианты. Среди новинок — тайский том ям и свинина в соусе хойсин с лапшой соба.

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