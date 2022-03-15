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Экономика

В Барнауле и Новосибирске могут появиться магазины алтайского фермера-энтузиаста

Руководитель мясных магазинов «Крестьянский» Олег Абросимов рассматривает варианты открытия новых торговых точек в Барнауле и Новосибирске. По его словам, подобные предложения ему поступали, однако пока сеть развивается только в наукограде.

Олег Абросимов.
Олег Абросимов.
https://www.instagram.com/krestianskii_bsk22/

На сегодняшний день Абросимов имеет семь собственных магазинов в Бийске, в которых торгует преимущественно своей продукцией. Работает фермер и с Республикой Алтай, куда через дистрибьютора поставляет мясные деликатесы и полуфабрикаты.

Что же касается краевой столицы, то пока открытия магазинов только в планах. По его словам, с поставками колбас и замороженной продукции проблем не будет, а вот логистику по свежему мясу необходимо тщательно продумать.

Этот вопрос касается и Новосибирска, который алтайский фермер также рассматривает как вариант дальнейшего развития.

Олег Абросимов,
алтайский предприниматель, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:

Все началось с того, что сами захотели вкусной колбасы. Сделали один сорт на пробу. Сейчас у нас есть собственный колбасный цех и цех полуфабрикатов. Только колбасы теперь выпускаем 14 наименований.

Чем еще занимается предприятие

Собственный мясной бизнес Олег Абросимов начал 13 лет назад с небольшого прилавка на центральном рынке Бийска. Пять лет назад вместе с партнером приобрел развалившееся хозяйство в Зональном районе — пять коровников и здание конторы. И начал здесь разводить скот. Сейчас у него 15 дойных коров, 30 телят, больше 300 свиней и небольшое поголовье овец.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

В конце прошлого года крестьянское хозяйство запустило мясную бойню. Она необходима фермеру для собственных нужд, также он готов оказывать услуги по убою скота для населения.

Сам Олег Абросимов чрезвычайно активный предприниматель — участвует в развитии блога своей компании, записывает видео-рецепты.

Недавно бийский бизнесмен отучился на бариста, чтобы самому варить вкусный кофе на новой машине, которую приобрел для буфета в одном из магазинов.

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