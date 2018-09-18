Алтайский сыродел рассказал, зачем «развалил» свой завод

Ассоциация крестьянских хозяйств «Ануйское» в Петропавловском районе завершает реконструкцию своего маслосырзавода в селе Камышенка. Чтобы провести работы в полном объеме, предприятие пришлось «развалить» и, по сути, выстроить заново, говорит директор АКХ Владимир Никифоров.

На предприятии, которое было построено в 30-х годах прошлого века, провели капитальный реконструкцию, установили три новые сыродельные ванны, модернизировали маслоцех.

Полностью завершить все работы и запустить предприятие планируется в феврале 2019 года. Реконструкцию АКХ «Ануйское» проводит полностью за счет собственных средств.

Владимир Никифоров , директор АКХ «Ануйское». Олег Богданов

Владимир Никифоров,

директор АКХ «Ануйское»:

Рассчитывать нужно на собственные силы. В Алтайском крае немало примеров, когда руководители, казалось бы, успешных сельхозпредприятий, понабрав кредитов, загоняли хозяйства в убыток.

Коровы ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское». Олег Богданов

Сейчас «Ануйское» продолжает модернизацию и своего молочного производства. В частности, ведется строительство трех новых ферм и современного откормочника.

Чем известны сыры «Ануйского»

В структуру АКХ «Ануйское» входят три маслосырзавода — «Камышенский», «Антоньевский», «Николаевский». Сыр и масло здесь производят только из собственного молока, со стороны предприятия сырье не закупают. Это принципиальная позиция Владимира Никифорова.

Производство на «Николаевском маслосырзаводе». Олег Богданов

Ежегодно заводы производят 1,2−1,3 тысяч тонн элитных сыров сортов «Швейцарский», «Советский», «Алтайский», «Горный». А несколько лет назад совместно с учеными Сибирского НИИ сыроделия разработали и запатентовали технологию производства сыра «Зеленодольский».

География продаж сыров — Томск, Омск, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Москва.