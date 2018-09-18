Алтайский сыродел рассказал, зачем «развалил» свой завод

На предприятии, которое было построено в 30-х годах прошлого века, провели капитальный реконструкцию, установили три новые сыродельные ванны, модернизировали маслоцех.
Полностью завершить все работы и запустить предприятие планируется в феврале 2019 года. Реконструкцию АКХ «Ануйское» проводит полностью за счет собственных средств.
Владимир Никифоров, директор АКХ «Ануйское».
Олег Богданов
Владимир Никифоров,
директор АКХ «Ануйское»:
Рассчитывать нужно на собственные силы. В Алтайском крае немало примеров, когда руководители, казалось бы, успешных сельхозпредприятий, понабрав кредитов, загоняли хозяйства в убыток.
Сейчас «Ануйское» продолжает модернизацию и своего молочного производства. В частности, ведется строительство трех новых ферм и современного откормочника.
Чем известны сыры «Ануйского»
В структуру АКХ «Ануйское» входят три маслосырзавода — «Камышенский», «Антоньевский», «Николаевский». Сыр и масло здесь производят только из собственного молока, со стороны предприятия сырье не закупают. Это принципиальная позиция Владимира Никифорова.
Ежегодно заводы производят 1,2−1,3 тысяч тонн элитных сыров сортов «Швейцарский», «Советский», «Алтайский», «Горный». А несколько лет назад совместно с учеными Сибирского НИИ сыроделия разработали и запатентовали технологию производства сыра «Зеленодольский».
География продаж сыров — Томск, Омск, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Москва.