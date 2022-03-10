10 марта -9°C
﻿
Экономика
30

Алтайский трансфор­маторный завод: цифры, за которыми стоят люди

Один из флагманов производственной сферы Барнаула и Алтайского края — «Алттранс» — входит в топ-50 крупнейших налогоплательщиков региона. Представляем вам успехи завода с помощью цифр. И не забывайте, что за каждым показателем стоит личный вклад конкретного работника.

Завод «Алттранс»
altapress.ru
altapress.ru

Пять дости­жений в 2021 году, которыми гордится «Алттранс»

1
Линия поперечного раскроя электротехнической стали

Ввод в эксплуатацию дополнительной линии поперечного раскроя электротехнической стали. Стоимость — около 1 млн евро, производство — Италия.

2
Линейка энергоэффективных трансформаторов

Разработка и внедрение в серийное производство линейки энергоэффективных трансформаторов серии ТМГэ2 мощностью 63−1000 кВА с уровнем потерь холостого хода и короткого замыкания Х3К2 согласно стандарту «Россетей». «Алттранс» сделал это одним из первых среди производителей трансформаторного оборудования в России и странах СНГ.

3
Новый производственный корпус

Строительство нового производственного корпуса № 18. Благодаря увеличению площадей произойдет рост объемов производства в 1,5 раза. Строительство завершится в 2022 году.

4
Забота о сотрудниках

4-е место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в Алтайском крае в области условий и охраны труда «Успех и безопасность — 2021». Среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек «Алттранс» уступил лишь трем сетевым компаниям. Завод можно по праву назвать одним из первых среди промышленных предприятий производственной сферы региона.

5
Вклад в жизнь Алтайского края

На реконструкцию памятника воинам из Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района завод выделил 800 тыс. рублей.

Факт

«Алттранс» постоянно развивается, и появляются новые рабочие места.

  • 59% работающих в активном возрасте 30−50 лет.
  • 51% работающих имеют стаж на «Алттрансе» 6−30 лет.

Более 91 млн руб. потрачено на улучшение условий труда в 2021 году.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость