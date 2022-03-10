4

Забота о сотрудниках

4-е место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в Алтайском крае в области условий и охраны труда «Успех и безопасность — 2021». Среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек «Алттранс» уступил лишь трем сетевым компаниям. Завод можно по праву назвать одним из первых среди промышленных предприятий производственной сферы региона.