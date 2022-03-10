Пять достижений в 2021 году, которыми гордится «Алттранс»
Ввод в эксплуатацию дополнительной линии поперечного раскроя электротехнической стали. Стоимость — около 1 млн евро, производство — Италия.
Разработка и внедрение в серийное производство линейки энергоэффективных трансформаторов серии ТМГэ2 мощностью 63−1000 кВА с уровнем потерь холостого хода и короткого замыкания Х3К2 согласно стандарту «Россетей». «Алттранс» сделал это одним из первых среди производителей трансформаторного оборудования в России и странах СНГ.
Строительство нового производственного корпуса № 18. Благодаря увеличению площадей произойдет рост объемов производства в 1,5 раза. Строительство завершится в 2022 году.
4-е место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в Алтайском крае в области условий и охраны труда «Успех и безопасность — 2021». Среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек «Алттранс» уступил лишь трем сетевым компаниям. Завод можно по праву назвать одним из первых среди промышленных предприятий производственной сферы региона.
На реконструкцию памятника воинам из Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района завод выделил 800 тыс. рублей.
Факт
«Алттранс» постоянно развивается, и появляются новые рабочие места.
- 59% работающих в активном возрасте 30−50 лет.
- 51% работающих имеют стаж на «Алттрансе» 6−30 лет.
Более 91 млн руб. потрачено на улучшение условий труда в 2021 году.