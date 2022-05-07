Apple, Dyson и др. Опубликован список санкционных товаров, которые можно завозить окольными путями

Опубликован перечень товаров для параллельного импорта. Приказ Минпромторга вступает в силу 7 мая, отметили в ведомстве.

Всего перечень содержит 96 пунктов. Так, в нем значатся:

— звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, «умные» часы (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba);

— музыкальные инструменты и игровые приставки ряда производителей (XBox, PlayStation, Nintendo);

— бытовая техника (Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips);

— косметические компоненты;

— одежда и обувь;

— товары химической промышленности;

— соль, сера, грунт и камень, руды, зола и шлак;

— автомобили (Bentley, Cadillac, Land Rover, Jaguar и другие), двигатели (Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen) и запчасти к ним (в том числе шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone) и прочее.

Бытовая техника , стиральная машина. CC0

«Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного „недружественными“ странами санкционного режима», — пояснили в Минпромторге.

Как пишет «РГ», постановление об организации параллельного импорта в конце марта подписал премьер Михаил Мишустин. Нововведение позволит поставлять и продавать в России законно произведенные зарубежные товары любым поставщикам, а не только официальным дилерам и дистрибьюторам.

В Минпромторге подчеркивали, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.