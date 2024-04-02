Аренда 1С: плюсы и минусы облака для предприятия

Плюсы аренды 1С
Установка локальных версий 1С, особенно обновленных и последних, требует наличие мощных компьютеров, сложной настройки, хороших антивирусных программ и т.д.
К основным преимуществам аренды можно отнести следующие:
- Экономия средств. Разница на аренду и приобретение локальной 1С внушительная. При необходимости можно выбрать «базовую» подписку или расширенную конфигурацию.
- Быстрый и простой доступ для сотрудников, без привязки к конкретному рабочему месту. Получить доступ к базе можно из любой точки мира.
- Низкие требования к техническим характеристикам ПК, высокая скорость работы даже на старом «железе».
- Надежность. Облачный сервер находится за пределами организации, он надежно защищен от повреждений, вирусных атак и вывода из строя по другим причинам.
- Ежедневное автоматическое резервное копирование.
- Быстрое введение сотрудников на рабочее место (как и выведение в случае увольнения).
Важно: чаще всего облачные серверы 1С выбирают те компании, в которой есть удаленно работающие сотрудники. Количество людей, которые будут пользоваться системой, фиксируется при составлении договора аренды (как и срок, конфигурация и прочие важные параметры).
Возможные минусы аренды
Во-первых, для работы с облачным сервером необходим стабильный доступ в интернет. Если с сетью возникают проблемы, зайти в облако не получится.
Во-вторых, к минусам можно отнести необходимость регулярной оплаты аренды. Стоимость продукта небольшая, но это дополнительная финансовая нагрузка.
Также не все конфигурации обычно доступны для работы в облаке. Некоторые сложные и специфические (например, отраслевые) придется покупать.
В целом, аренда 1С в облаке подойдет практически любой компании, от объекта малого бизнеса или стартапа до крупной организации с множеством филиалов. Для небольших и средних фирм это отличный способ сэкономить, для крупных — способ облегчить процессы масштабирования и бюджетирования. Арендуют сервера и торговые компании, а также интернет-магазины и маркетплейсы.
ООО «СервисКлауд Плюс», ИНН 7104071513, КПП 710401001.
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