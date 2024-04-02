Аренда 1С: плюсы и минусы облака для предприятия

Не у каждой организации есть возможность или необходимость приобретать локальную программу 1С, в этом случае отличным выходом становится аренда. Сегодня можно арендовать самые разные конфигурации из линеек 1С Предприятие , Зарплата и управление персоналом, Розница, Управление торговлей и многих других. Какие преимущества это дает, рассмотрим ниже.

Плюсы аренды 1С

Установка локальных версий 1С, особенно обновленных и последних, требует наличие мощных компьютеров, сложной настройки, хороших антивирусных программ и т.д.

К основным преимуществам аренды можно отнести следующие:

Экономия средств. Разница на аренду и приобретение локальной 1С внушительная. При необходимости можно выбрать «базовую» подписку или расширенную конфигурацию. Быстрый и простой доступ для сотрудников, без привязки к конкретному рабочему месту. Получить доступ к базе можно из любой точки мира. Низкие требования к техническим характеристикам ПК, высокая скорость работы даже на старом «железе». Надежность. Облачный сервер находится за пределами организации, он надежно защищен от повреждений, вирусных атак и вывода из строя по другим причинам. Ежедневное автоматическое резервное копирование. Быстрое введение сотрудников на рабочее место (как и выведение в случае увольнения).

Важно: чаще всего облачные серверы 1С выбирают те компании, в которой есть удаленно работающие сотрудники. Количество людей, которые будут пользоваться системой, фиксируется при составлении договора аренды (как и срок, конфигурация и прочие важные параметры).

Возможные минусы аренды

Во-первых, для работы с облачным сервером необходим стабильный доступ в интернет. Если с сетью возникают проблемы, зайти в облако не получится.

Во-вторых, к минусам можно отнести необходимость регулярной оплаты аренды. Стоимость продукта небольшая, но это дополнительная финансовая нагрузка.

Также не все конфигурации обычно доступны для работы в облаке. Некоторые сложные и специфические (например, отраслевые) придется покупать.

В целом, аренда 1С в облаке подойдет практически любой компании, от объекта малого бизнеса или стартапа до крупной организации с множеством филиалов. Для небольших и средних фирм это отличный способ сэкономить, для крупных — способ облегчить процессы масштабирования и бюджетирования. Арендуют сервера и торговые компании, а также интернет-магазины и маркетплейсы.

ООО «СервисКлауд Плюс», ИНН 7104071513, КПП 710401001.

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