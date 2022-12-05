Автообзвон клиентов: особенности услуги и советы по внедрению

Обзвон клиентов считается одним из самых «затратных» с точки зрения потери времени процессов. На него тратится большой объем трудовых ресурсов, а для самих работников необходимость совершения монотонных звонков весьма утомительна. Решить проблему помогает инструмент, который для мира маркетинга пока относительно нов — это автоматические звонки . О том, как они могут помочь бизнесу, расскажем ниже.

Автообзвон клиентов: основные особенности

Принцип автоматического звонка прост: роботизированная система набирает номер клиента из базы, «выдает» определенный текст, при необходимости переводит звонок на оператора. Какой посыл может нести звонок:

реклама бренда или новой продукции/услуг;

сопровождение заказов ( с момента оформления до доставки);

с момента оформления до доставки); поддержка связи с клиентом ( поздравление с праздниками , напоминание , что клиента всегда ждут или иное по желанию);

поздравление с праздниками напоминание что клиента всегда ждут или иное по желанию); сбор анкетных данных ( например , в виде отзывов об обслуживании , товарах);

например в виде отзывов об обслуживании товарах); привлечение «холодной» аудитории;

оповещение клиентов о предстоящих событиях.

Также автозвонки могут быть направлены и на другие цели и задачи. Сценарий (цепочка диалогов) для автоматически звонков разрабатывает клиент, заказывающий такую услугу.

Автоматизация снижает стоимость звонков и многократно увеличивает их число за единицу времени. Также она снижает нагрузку с менеджеров, улучшает коммуникацию между компанией и реальными либо потенциальными клиентами, а также существенно повышает процент конвертации заинтересованности в заявки.

Важно: многие компании опасаются негативной реакции со стороны клиентов. Эксперты признают, что она возможна, но подобные явление встречаются среди той части аудитории, которая с продукцией или услугами фирмы не знакома. Остальные реагируют адекватно, особенно те, кто не любит общаться с «живыми» операторами.

Дополнительные возможности

Автообзвон клиентов — это услуга, которая настраивается по желанию заказчика. В нее можно включить голосовые рассылки, возможность создавать сложные беседы, в зависимости от того, по какому пути идет диалог. Также она включает формирование подробных отсчетов, на основании изучения которых, легко скорректировать будущее общение с нынешними и потенциальными клиентами.

Ограничений по использованию системы по видам бизнеса практически нет. Она подойдет банкам, медцентрам, организаторам курсов и вебинаров, магазинам, спортивным центрам и многим другим.