5 декабря
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Экономика

Автообзвон клиентов: особенности услуги и советы по внедрению

Обзвон клиентов считается одним из самых «затратных» с точки зрения потери времени процессов. На него тратится большой объем трудовых ресурсов, а для самих работников необходимость совершения монотонных звонков весьма утомительна. Решить проблему помогает инструмент, который для мира маркетинга пока относительно нов — это автоматические звонки. О том, как они могут помочь бизнесу, расскажем ниже.

Операторы колл-центра.
Операторы колл-центра.
СС0

Автообзвон клиентов: основные особенности

Принцип автоматического звонка прост: роботизированная система набирает номер клиента из базы, «выдает» определенный текст, при необходимости переводит звонок на оператора. Какой посыл может нести звонок:

  • реклама бренда или новой продукции/услуг;
  • сопровождение заказов (с момента оформления до доставки);
  • поддержка связи с клиентом (поздравление с праздниками, напоминание, что клиента всегда ждут или иное по желанию);
  • сбор анкетных данных (например, в виде отзывов об обслуживании, товарах);
  • привлечение «холодной» аудитории;
  • оповещение клиентов о предстоящих событиях.

Также автозвонки могут быть направлены и на другие цели и задачи. Сценарий (цепочка диалогов) для автоматически звонков разрабатывает клиент, заказывающий такую услугу.

Автоматизация снижает стоимость звонков и многократно увеличивает их число за единицу времени. Также она снижает нагрузку с менеджеров, улучшает коммуникацию между компанией и реальными либо потенциальными клиентами, а также существенно повышает процент конвертации заинтересованности в заявки.

Важно: многие компании опасаются негативной реакции со стороны клиентов. Эксперты признают, что она возможна, но подобные явление встречаются среди той части аудитории, которая с продукцией или услугами фирмы не знакома. Остальные реагируют адекватно, особенно те, кто не любит общаться с «живыми» операторами.

Дополнительные возможности

Автообзвон клиентов — это услуга, которая настраивается по желанию заказчика. В нее можно включить голосовые рассылки, возможность создавать сложные беседы, в зависимости от того, по какому пути идет диалог. Также она включает формирование подробных отсчетов, на основании изучения которых, легко скорректировать будущее общение с нынешними и потенциальными клиентами.

Ограничений по использованию системы по видам бизнеса практически нет. Она подойдет банкам, медцентрам, организаторам курсов и вебинаров, магазинам, спортивным центрам и многим другим.

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