Автообзвон клиентов: особенности услуги и советы по внедрению

Автообзвон клиентов: основные особенности
Принцип автоматического звонка прост: роботизированная система набирает номер клиента из базы, «выдает» определенный текст, при необходимости переводит звонок на оператора. Какой посыл может нести звонок:
- реклама бренда или новой продукции/услуг;
- сопровождение заказов (с момента оформления до доставки);
- поддержка связи с клиентом (поздравление с праздниками, напоминание, что клиента всегда ждут или иное по желанию);
- сбор анкетных данных (например, в виде отзывов об обслуживании, товарах);
- привлечение «холодной» аудитории;
- оповещение клиентов о предстоящих событиях.
Также автозвонки могут быть направлены и на другие цели и задачи. Сценарий (цепочка диалогов) для автоматически звонков разрабатывает клиент, заказывающий такую услугу.
Автоматизация снижает стоимость звонков и многократно увеличивает их число за единицу времени. Также она снижает нагрузку с менеджеров, улучшает коммуникацию между компанией и реальными либо потенциальными клиентами, а также существенно повышает процент конвертации заинтересованности в заявки.
Важно: многие компании опасаются негативной реакции со стороны клиентов. Эксперты признают, что она возможна, но подобные явление встречаются среди той части аудитории, которая с продукцией или услугами фирмы не знакома. Остальные реагируют адекватно, особенно те, кто не любит общаться с «живыми» операторами.
Дополнительные возможности
Автообзвон клиентов — это услуга, которая настраивается по желанию заказчика. В нее можно включить голосовые рассылки, возможность создавать сложные беседы, в зависимости от того, по какому пути идет диалог. Также она включает формирование подробных отсчетов, на основании изучения которых, легко скорректировать будущее общение с нынешними и потенциальными клиентами.
Ограничений по использованию системы по видам бизнеса практически нет. Она подойдет банкам, медцентрам, организаторам курсов и вебинаров, магазинам, спортивным центрам и многим другим.
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