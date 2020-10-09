Азиатско-Тихоокеанский Банк вошел в ТОП-20 крупнейших ипотечных банков

Объем ипотечного кредитования в АТБ за месяц вырос на 15% и составил 1,7 млрд рублей, что позволило Банку занять 18-ю строчку рейтинга. По объему выдачи ипотеки на рефинансирование ипотечных кредитов АТБ вошел в ТОП-10 российских банков.
Согласно статистике Банка России всего в августе этого года банки выдали россиянам почти 155 000 ипотечных кредитов на сумму более 393,3 млрд руб. Как отметил регулятор, данные являются рекордными за всю историю наблюдений.
В докладе Frank RG отмечается, что уровень одобрения ипотечных заявок в августе составил 62%, а всего было подано 604 тыс. заявок. В июле было одобрено 58% из 582 тыс. заявок. Резкий скачок интереса к ипотечному кредитованию обусловлен размером средневзвешенной ставки, которая в августе обновила исторический минимум, опустившись до 7,17% годовых, на 0,11 п.п. меньше, чем в июле.
Николай Мальнев,
директор департамента развития ипотечного кредитования Азиатско-Тихоокеанского Банка:
— Действительно, количество сделок по приобретению жилья растет, что неудивительно, учитывая привлекательность и разнообразие ипотечных предложений. АТБ предлагает клиентам не только достаточно низкие ставки по ипотеке, но и сразу несколько вариантов оформления заявки и последующей работы с Банком. Процедуру можно провести удаленно, но если же будущему покупателю недвижимости требуется очная консультация, то мы готовы сопровождать его от выбора квартиры до финального подписания документов.
Сегодня Азиатского — Тихоокеанский Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости. В Банке действуют собственные и государственные программы кредитования, в том числе «Дальневосточная ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» от 4,7% годовых. При этом на ряд льготных ипотечных программ АТБ предоставляет дополнительную скидку своим зарплатным клиентам и работникам бюджетной сферы.
Займы предоставляются с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также возможен кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредитования составляет от 3 до 30 лет. Клиенты АТБ могут использовать материнский капитал или воспользоваться военной ипотекой.
Также в Банке действует программа рефинансирования ипотеки, которая позволяет снизить действующую процентную ставку по кредиту, оформленному даже в другом банке, до 7,6% годовых.
Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования АТБ можно на сайте Банка: www.atb.su
Полные условия продукта «Дальневосточная ипотека». Срок кредита: от 36 до 240 месяцев. Сумма ипотечного кредита: от 500 тыс. руб. Максимальная сумма Кредита 6 млн. руб. Первоначальный взнос по программе Дальний Восток ипотека 2%: не менее 15%. Первоначальный взнос может формироваться с использованием средств региональных субсидий и материнского капитала. Важно, что кредитные средства предоставляются только после подтверждения оплаты первоначального взноса. Заемщик (или солидарный Заемщик — при наличии) обязуется зарегистрироваться по месту жительства по адресу Объекта недвижимости, приобретенного с использованием кредитных средств в течение 270 дней, считая с даты государственной регистрации права собственности заемщика (одного из солидарных заемщиков) на Объект недвижимости и не сниматься с регистрационного учета по месту жительства по адресу Объекта недвижимости, приобретенного с использованием кредитных средств до даты, отстоящей на 5 лет, считая от даты выдачи кредита.
Полные условия продукта «Семейная ипотека». Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма ипотечного кредита: Минимальная: 500 000 руб. Максимальная: 12 млн руб. — для квартир, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 млн руб. — для квартир, расположенных в остальных регионах. Ипотека предоставляется: на покупку квартиры и в рамках государственной программы можно взять льготный кредит на покупку квартиры: в новостройке у юр. лица, в готовом жилье у застройщика; на перекредитование; рефинансирование по льготной ставке ранее кредита на покупку квартиры: в новостройке у юр. лица, в готовом жилье у застройщика. Требования к действующей ипотеке: кредит оформлен не менее 6 месяцев назад, нет текущий просроченной задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней, не проводилась реструктуризация. Один из заемщиков-залогодателей по существующему кредиту является заемщиком-залогодателем при рефинансировании. У одного из заемщиков-залогодателей по кредиту с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 родился второй и/или последующий ребенок (гражданин РФ). Для жителей Дальневосточного федерального округа при рождении в семье
Полные условия продукта «Рефинансирование». Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма ипотечного кредита — от 500 тыс. руб. до 30 млн. руб. Сумма кредита в зависимости от местонахождения предмета ипотеки не может превышать: для г. Москвы, Московской области: 30,00 млн. руб.; для иных субъектов Российской Федерации: 15,00 млн. руб. Состав заемщиков: может отличаться от состава заемщиков по предшествующему кредиту. В обязательном порядке страхуются риски, связанные с утратой (гибелью) или повреждением приобретаемого недвижимого имущества. Личное страхование (страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая или болезни) и Титульное страхование на приобретаемый Объект недвижимости (страхование от риска утраты / ограничения права собственности (титула) на Объект недвижимости, осуществляется в течение 3-х лет с момента оформления права собственности Заемщика на Объект недвижимости) — не обязательны, но отсутствие одного из вида страхования увеличивает ставку на 2% годовых.