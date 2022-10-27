Банк «Фридом Финанс» выходит из Freedom Holding Corp., меняет владельца и наименование на «Цифра банк»

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс», принадлежащее одноименной инвестиционной компании, выходит из группы Freedom Holding Corp. в результате смены владельца материнской компании. Также банк начинает ребрендинг и будет переименован в «Цифра банк».

20 октября 2022 года Freedom Holding Corp. объявила о заключении договора купли-продажи 100%-й доли в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс». Единственным покупателем российских активов Freedom Holding Corp. станет Максим Повалишин, являющийся одним из основателей инвесткомпании и занимавший различные должности в ее руководстве на протяжении ее развития. Для завершения сделки необходимо пройти все процедуры согласования ее условий и кандидатуры нового владельца в полном соответствии с российским законодательством.

Максим Повалишин, который на протяжении нескольких лет входит в Наблюдательный совет банка, сменит на позиции председателя совета Тимура Турлова, который покидает его состав.

Российская часть бизнеса, представленная банком и инвестиционной компанией, после прохождения всех необходимых процедур будет переименована в рамках ребрендинга. Новое наименование — «Цифра банк» — полностью отражает вектор и стратегию развития единой экосистемы, в которую также войдут управляющая и лизинговая компании. Банк сосредоточится на развитии бизнеса на внутреннем рынке, а также на внедрении передовых IT-решений.

«Цифра банк» поддержит высокие корпоративные стандарты управления и будет строить свою работу на принципах открытости и прозрачности. Это будет способствовать открытию новых финансовых перспектив для клиентов и позволит эффективно использовать возможности сектора.

«Банк под новым брендом сохранит имеющийся положительный опыт работы, а также усовершенствует процессы, исходя из меняющейся парадигмы бизнеса в стране. Смена владельца и ребрендинг не отразятся на текущих процессах, для наших клиентов и партнеров мы остаемся надежной финансовой организацией с высококвалифицированными сотрудниками. Конечно же, наш приоритет — цифровизация всех направлений деятельности, которая обеспечит доступность и удобство онлайн-сервисов и приложений», — прокомментировал Председатель Правления банка Сергей Носов.

Справка

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических банковских продуктов. Имеет универсальную лицензию ЦБ РФ № 1143. На 1 октября 2022 года чистые активы Общества с ограниченной ответственностью Банка «Фридом Финанс» составили 16,7 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 1,9 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 9,4 млрд рублей. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 35 отделений.

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» принадлежит инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая работает на фондовом рынке с 2008 года, является участником торгов Московской биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Входит в топ 10 брокеров в России.