Банк «Открытие» использует персонализированные презентации для обслуживания клиентов в офисах

Предложение банковских решений требует от сотрудника первой линии банковского офиса не только изучения потребностей конкретного клиента, но и фокусировки на наиболее подходящих ему преимуществах продукта. Банк «Открытие» протестировал платформу Selvery, которая позволяет менеджерам офисов создавать индивидуальные продуктовые презентации для консультации клиентов. Они помогут персонализировать продажи и обеспечить высокое качество обслуживания по стандартам банка, независимо от опыта сотрудника.

По этой технологии менеджер изучает ситуацию клиента, задавая несколько предложенных платформой вопросов, и на основе введенных ответов получает автоматически сформированную презентацию продукта. Например, для кредитной карты отображаются график внесения обязательных платежей и выгода, получаемая от ее использования в зависимости от объема регулярных трат. Благодаря технологии сотрудники лучше понимают клиента и предлагают наиболее подходящий ему продукт. А клиент получает возможность наглядно изучить преимущества продуктов. В пилотном проекте зафиксирован рост качества консультаций и продаж — более чем на треть.

«Мы стремились минимизировать зависимость от уровня компетенций менеджеров в продажах и сервисе и помочь им легче ориентироваться в особенностях всех продуктов. Selvery оказалось эффективным решением и для новых, и для опытных сотрудников. Первые быстрее выходят на целевую эффективность, а вторые лучше выполняют KPI», — прокомментировал итоги пилотного проекта Георгий Мазин, руководитель Фабрики инноваций банка «Открытие».