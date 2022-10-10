10 октября
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Экономика

Банк «Открытие» предложил автомобилистам «Подушку безопасности»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») совместно с партнером «Д2 Страхование» предложил автовладельцам комплексную защиту от временной утраты трудоспособности при ДТП и потери работы.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Программа «Подушка безопасности» является комплексным страховым продуктом, который покрывает не только риски потери общей трудоспособности или расстройства здоровья в результате ДТП, но и защищает от возможных негативных ситуаций, связанных с недобровольной потерей работы. Выплаты предусмотрены по причине ликвидации организации, сокращении штата и при расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Полис поможет автовладельцам, временно лишившимся заработков, получить выплату до 180 тыс. рублей. Дополнительно в программу включена юридическая поддержка, в которую входит три бесплатные юридические консультации онлайн.

Стоимость страхового полиса варьируется от 5,6 тыс. до 8,1 тыс. рублей в зависимости от срока страхования. Максимальный период выплат по одному страховому случаю составляет три года. Полис доступен клиентам в возрасте от 18 до 64 лет для женщин, от 18 до 59 лет — для мужчин. Оформление продукта возможно в центрах автобизнеса банка «Открытие» в 78 городах присутствия.

Более подробно с условиями программы «Подушка безопасности» можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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