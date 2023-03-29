29 марта
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Экономика

Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодная весна»

Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодная весна» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Источник: банк Уралсиб.

В акции участвуют индивидуальные предприниматели и юридические лица, открывшие в банке свой первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный» / «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплатившие авансовый период 6 или 12 месяцев:

  • при оплате пакета услуг за 6 месяцев скидка составляет 25% от ежемесячной базовой тарифной стоимости пакета.
  • при авансовой оплате пакета услуг за 12 месяцев — 50% от ежемесячной базовой тарифной стоимости пакета.

Срок проведения акции — с 13 марта по 31 мая 2023 года.

В дальнейшем, при условии отсутствия заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, обслуживание клиента осуществляется в рамках пакета услуг «Оптимальный» / «На высоте» / «ВЭД» соответственно.

Акция не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.

Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8−800−700−77−16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ"
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, ИНН 0274062111, КПП 997950001, ОГРН 1020280000190.
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