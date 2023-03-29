Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодная весна»

В акции участвуют индивидуальные предприниматели и юридические лица, открывшие в банке свой первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный» / «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплатившие авансовый период 6 или 12 месяцев:
- при оплате пакета услуг за 6 месяцев скидка составляет 25% от ежемесячной базовой тарифной стоимости пакета.
- при авансовой оплате пакета услуг за 12 месяцев — 50% от ежемесячной базовой тарифной стоимости пакета.
Срок проведения акции — с 13 марта по 31 мая 2023 года.
В дальнейшем, при условии отсутствия заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, обслуживание клиента осуществляется в рамках пакета услуг «Оптимальный» / «На высоте» / «ВЭД» соответственно.
Акция не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.
Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8−800−700−77−16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ"
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