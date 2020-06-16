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Экономика
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Банки в новой реальности: УРАЛСИБ подвел итоги работы в режиме самоизоляции

В Новосибирске прошла онлайн пресс-конференция «Модели работы банков в новой реальности». На вопросы журналистов ответили председатель правления банка УРАЛСИБ Константин Бобров и управляющий Сибирским филиалом банка Александр Сорокин. Мероприятие было организовано при поддержке «Коммерсантъ-Сибирь».

Архив банка УРАЛСИБ

В банк, не выходя из дома

Ограничения, связанные с пандемией, вынудили российские компании перейти на «удаленку». Им пришлось оперативно подготовить инфраструктуру для удаленной работы сотрудников и техническое обеспечение.

В банке УРАЛСИБ, например, было переведено на «удаленку» около 30% персонала, а это порядка 3 тысяч человек. В таких условиях важна бесперебойная работа IT-подразделений, обеспечивающих одновременное дистанционное подключение большого числа работников. Сам по себе удаленный режим работы не был чем-то новым для банка, а все меры по обеспечению сохранности информации, коммерческих и персональных данных были разработаны раньше. Но в новых условиях нужно было быстро и корректно масштабировать эту практику на большое количество людей. УРАЛСИБ справился с задачей за две недели, и к концу марта банк был полностью готов к работе в новом формате.

В период ограничений в онлайн вынужденно «переместились» и клиенты банка — количество транзакций в интернет-банке и мобильном банке заметно выросло. Тенденция на увеличение операций в онлайн-формате была, по словам Константина Боброва, и до этого, а ситуация с пандемией подстегнула его.

Александр Сорокин
Александр Сорокин
Архив банка УРАЛСИБ

Александр Сорокин рассказал, что интерес к подключению дистанционных сервисов у клиентов в этот период вырос в 2−3 раза, прежде всего отмечался рост денежных переводов — как между счетами физлиц, лицами, так и в оплату доставки продуктов, покупки книг, оплаты онлайн-кинотеатров.

Готовы ли банки, их клиенты продолжать взаимодействовать в онлайн-режиме после пандемии? Спикеры заметили, что УРАЛСИБ готов к таким переменам, и дистанционный формат — с точки зрения большего предоставления услуг онлайн — будет достаточно активно развиваться и дальше. Однако есть и те, кто осознанно выбирает офлайн, особенно это касается среднего и старшего поколений, для которых немаловажно живое общение с сотрудником банка.

Меры поддержки в цифрах

Один из самых актуальных вопросов — на какую поддержку от банка могут рассчитывать частные клиенты и бизнес? Практически в первые же дни работы в новом формате УРАЛСИБ предложил целый комплекс мер поддержки, наиболее востребованными из которых стали программы реструктуризации задолженности.

Константин Бобров
Константин Бобров
Архив банка УРАЛСИБ

Как рассказал Константин Бобров, банк как выступал здесь в качестве провайдера государственных мер поддержки (по закону 106-ФЗ), так и предлагал собственные программы реструктуризации для розничных клиентов и бизнеса.

С конца марта с просьбой о реструктуризации в банк обратились 12 тыс. розничных клиентов, из них 5 тыс. — за кредитными каникулами. На данный момент процент одобрения составляет около 50% от общего количества обращений.

Среди юридических лиц наиболее востребованными стали программы реструктуризации задолженности. В банк поступило около 400 обращений, из них одобрено 98%. Около 30% клиентов вышли на кредитные каникулы, согласно 106-ФЗ, остальные воспользовались собственной программой реструктуризации банка.

Спикеры пояснили, что специально для предпринимателей был разработан упрощенный процесс оформления кредитных каникул с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах дистанционного банковского обслуживания) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев.

В апреле и мае была отменена минимальная фиксированная ставка по действующим договорам торгового эквайринга, поскольку клиентский поток в этот период у компаний был небольшим. Также клиентам был предложен ряд льготных предложений (например, бесплатное открытие и ведение счета для некоторых категорий клиентов) и дистанционных сервисов, в том числе — доставка на дом карт «Прибыль», возможность открытия расчетного счета без посещения офиса банка, с использованием услуги «Выездной сервис» и т. д.

На связи с клиентом

Еще один важный вопрос касался информационной поддержки клиентов. В условиях самоизоляции и кризиса колл-центры работали с большой нагрузкой — в первый же месяц она выросла вдвое.

«Мы оперативно перестроили работу колл-центров: большая часть сотрудников была переведена с продаж на консультации по актуальным вопросам. Основная масса обращений была связана с кредитными каникулами, изменениями в графике платежей, уточнениями по режиму работы банка», — рассказал глава банка УРАЛСИБ. При этом нагрузка выросла не только на КЦ, количество обращений через дистанционные каналы выросло в 2−4 раза.

Сейчас число звонков постепенно снижается, а интерес клиентов смещается в сторону новых услуг и возможностей.

Банки пойдут за клиентами

Как будут развиваться банки и их взаимоотношения с клиентами — картина станет ясной не раньше чем через месяц после снятия всех ограничений, считает Константин Бобров.

Однако сейчас уже можно предположить, что дистанционных услуг станет больше, больше внимания банки и их клиенты будут уделять безопасности жизни и здоровья. А тренды на банковском рынке будут определять клиенты, чьи предпочтения и станут ключевым драйвером перемен.

Сам же банк УРАЛСИБ оценивает опыт работы в самоизоляции как позитивный и намерен использовать его в дальнейшей работе.

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