29 марта
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Экономика
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Beeline cloud представляет новое решение Data Platform

Beeline cloud (билайн клауд) объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление данными любого типа.

beeline cloud представляет новое решение Data Platform.
beeline cloud представляет новое решение Data Platform.
Фото: ru.freepik.com, автор ijeab.

Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления.

Платформа включает в себя сервисы:

  • Cloud Arenadata DB. MPP-СУБД для построения корпоративного хранилища данных, основанного на ПО с открытым исходным кодом.
  • Cloud BI. Сервис визуализации и аналитики данных в облаке на базе ПО с открытым исходным кодом собственной разработки.
  • Cloud Object Storage. Надежное хранение данных любого объема с возможностью моментального масштабирования и доступом из любой точки.

Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение уровня Enterprise, построена с использованием open-source-технологий S3, Kafka, NiFi, Greenplum, ClickHouse, PostgreSQL.

Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне.

Подробнее на сайте beeline.ru.

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