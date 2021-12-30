Бег с препятствиями. Генералы алтайской промышленности комментируют неоднозначные итоги 2021 года

Итоги развития алтайских промпредприятий в 2021 году трудно назвать однозначными. С одной стороны, все хорошо: инвестиции и объемы производства растут. С другой —производство к концу года стало замедляться. И «генералы» алтайской промышленности говорят, что рост цен на сырье ставит под угрозу дальнейшее развитие, а неопределенность на рынке мешает принимать решения на перспективу.

Очередь из клиентов

Оптимистичным событием года стало восстановление в Барнауле знаменитого некогда котельного завода — «Сибэнергомаш-БКЗ». Это юрлицо создали на базе старых мощностей в 2015 году.

«Завод трижды переживал „клиническую смерть“, часы отделяли нас от начала банкротства», — вспоминает гендиректор «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман.

А в 2021 году предприятие впервые получило прибыль и начало поиск стратегического инвестора. Год компания рассчитывает закончить с объемом реализации 2 млрд рублей (в 2020-м — около 1,8 млрд), причем по ряду позиций она обеспечена заказами вплоть до третьего-четвертого кварталов 2022 года.

Жизнеутверждающие новости сообщают о себе и другие промышленники. Так, шинный завод «Нортек» планирует годовой рост объемов на 13%, и пока все идет по плану.

Продукция «Сибэнергомаш-БКЗ» на одной из Красноярских ТЭЦ. Altapress.ru

Пандемия сыграла шинникам на руку: азиатские конкуренты испытывают трудности с поставкой шин на российский рынок. Но и создала сложности.

«Мы тоже не можем ввезти какие-то компоненты, а также продать свои шины в другие страны из-за логистического кризиса», — объясняет управляющий директор «Нортека» Владимир Воробьев.

На положительный результат рассчитывает и Игорь Куппа, гендиректор холдинговой компании «Барнаульский патронный завод». С начала года объемы подросли на 14%. А показатели аграрного машиностроения региона на отбельных предприятия вообще зашкаливают.

К примеру, «Алтайский завод сельхозмашиностроения» только за девять месяцев 2021 года увеличил производство почвообрабатывающих орудий более чем вдвое, рассказала его гендиректор Татьяна Филидова.

Татьяна Филидова на заводе. Анна Зайкова

Производство замедляется

Между тем, к концу года индекс промпроизводства в регионе стал снижаться. Если в первом полугодии он составлял 103,2%, то по итогам 11 месяцев — уже 101,5%.

Средний показатель тянут вниз, в первую очередь, добыча полезных ископаемых (минус 10,6% за 11 месяцев) и производство кокса (минус 2,4%). Спад в этих секторах в профильном ведомстве называют его временным. В то же время добыча полезных ископаемых занимает только 0,5% в структуре индекса промпроизводства.

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики края, привел на экспертном совете в ИД «Алтапресс» еще один положительный показатель года: объем инвестиций в промышленности (вместе с энергетикой) увеличился на 14−15%. Это рекорд за много лет — правда, данные пока только за первое полугодие.

На заводе. unsplash.com.

Причем государство активно стимулирует инвестпроекты, вкладывая средства в инфраструктуру. К примеру, 940 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на модернизацию водоснабжения и водоотведения меланжевого комбината.

Здесь «БТК Групп» реализует инвестпроект общей стоимостью 11−13 млрд рублей. Еще 500 млн бюджетных рублей получит технопарк в Бийске. Проект инициировала фармкомпания «Алтайвитамины».

Однако есть большой вопрос: кто будет реализовывать эти проекты? Промышленники в один голос заявляют: они месяцами не могут набрать персонал на рабочие специальности (более подробно о дефиците кадров можно прочитать здесь).

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

Подкрался неожиданно

Еще одной угрозой промышленники считают рост цен на сырье — по некоторым позициям он превышает 100%, и это фантастический рост. Так, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза, сообщили в Национальном объединении строителей.

«Увеличение стоимости металла нас коснулось очень серьезно, потому что в себестоимости более 70% — металлопрокат», — объясняет Алексей Кунгурцев, гендиректор акционерного общества «Барнаульский вагоноремонтный завод».

Михаил Клугман констатирует: «Рост цен на металл подкрался неожиданно, и, вероятно, он станет причиной того, что наши финансовые результаты в этом году будут ниже, чем мы планировали и могли бы сделать». С ними согласен и Владимир Воробьев.

Шинный завод «Нортек». Анна Зайкова

«Рост цен на сырье — это самый большой бич, дорожает все и очень быстро, даже наш любимый каучук, без которого шины не сделать», — говорит управляющий директор завода «Нортек». Не спасают даже контракты с фиксированными на долгий срок ценами. «Поставщики извиняются, но повышают цены, объясняя, что их поставщики тоже подняли», — объясняет он.

Инфляция и рост ставок по кредитам вынуждают промышленников поднимать цены там, где позволяет рынок, и увеличивать затраты на фонд оплаты труда — с учетом резко обострившегося дефицита кадров.

«А самое страшное, наверное, в том, что никто не может дать никаких прогнозов на 2022 год. На каких условиях заключать контракты, мы не понимаем», — говорит Алексей Кунгурцев.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.