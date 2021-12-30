Бег с препятствиями. Генералы алтайской промышленности комментируют неоднозначные итоги 2021 года

Очередь из клиентов
Оптимистичным событием года стало восстановление в Барнауле знаменитого некогда котельного завода — «Сибэнергомаш-БКЗ». Это юрлицо создали на базе старых мощностей в 2015 году.
«Завод трижды переживал „клиническую смерть“, часы отделяли нас от начала банкротства», — вспоминает гендиректор «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман.
А в 2021 году предприятие впервые получило прибыль и начало поиск стратегического инвестора. Год компания рассчитывает закончить с объемом реализации 2 млрд рублей (в 2020-м — около 1,8 млрд), причем по ряду позиций она обеспечена заказами вплоть до третьего-четвертого кварталов 2022 года.
Жизнеутверждающие новости сообщают о себе и другие промышленники. Так, шинный завод «Нортек» планирует годовой рост объемов на 13%, и пока все идет по плану.
Пандемия сыграла шинникам на руку: азиатские конкуренты испытывают трудности с поставкой шин на российский рынок. Но и создала сложности.
«Мы тоже не можем ввезти какие-то компоненты, а также продать свои шины в другие страны из-за логистического кризиса», — объясняет управляющий директор «Нортека» Владимир Воробьев.
На положительный результат рассчитывает и Игорь Куппа, гендиректор холдинговой компании «Барнаульский патронный завод». С начала года объемы подросли на 14%. А показатели аграрного машиностроения региона на отбельных предприятия вообще зашкаливают.
К примеру, «Алтайский завод сельхозмашиностроения» только за девять месяцев 2021 года увеличил производство почвообрабатывающих орудий более чем вдвое, рассказала его гендиректор Татьяна Филидова.
Производство замедляется
Между тем, к концу года индекс промпроизводства в регионе стал снижаться. Если в первом полугодии он составлял 103,2%, то по итогам 11 месяцев — уже 101,5%.
Средний показатель тянут вниз, в первую очередь, добыча полезных ископаемых (минус 10,6% за 11 месяцев) и производство кокса (минус 2,4%). Спад в этих секторах в профильном ведомстве называют его временным. В то же время добыча полезных ископаемых занимает только 0,5% в структуре индекса промпроизводства.
Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики края, привел на экспертном совете в ИД «Алтапресс» еще один положительный показатель года: объем инвестиций в промышленности (вместе с энергетикой) увеличился на 14−15%. Это рекорд за много лет — правда, данные пока только за первое полугодие.
Причем государство активно стимулирует инвестпроекты, вкладывая средства в инфраструктуру. К примеру, 940 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на модернизацию водоснабжения и водоотведения меланжевого комбината.
Здесь «БТК Групп» реализует инвестпроект общей стоимостью 11−13 млрд рублей. Еще 500 млн бюджетных рублей получит технопарк в Бийске. Проект инициировала фармкомпания «Алтайвитамины».
Однако есть большой вопрос: кто будет реализовывать эти проекты? Промышленники в один голос заявляют: они месяцами не могут набрать персонал на рабочие специальности (более подробно о дефиците кадров можно прочитать здесь).
Подкрался неожиданно
Еще одной угрозой промышленники считают рост цен на сырье — по некоторым позициям он превышает 100%, и это фантастический рост. Так, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза, сообщили в Национальном объединении строителей.
«Увеличение стоимости металла нас коснулось очень серьезно, потому что в себестоимости более 70% — металлопрокат», — объясняет Алексей Кунгурцев, гендиректор акционерного общества «Барнаульский вагоноремонтный завод».
Михаил Клугман констатирует: «Рост цен на металл подкрался неожиданно, и, вероятно, он станет причиной того, что наши финансовые результаты в этом году будут ниже, чем мы планировали и могли бы сделать». С ними согласен и Владимир Воробьев.
«Рост цен на сырье — это самый большой бич, дорожает все и очень быстро, даже наш любимый каучук, без которого шины не сделать», — говорит управляющий директор завода «Нортек». Не спасают даже контракты с фиксированными на долгий срок ценами. «Поставщики извиняются, но повышают цены, объясняя, что их поставщики тоже подняли», — объясняет он.
Инфляция и рост ставок по кредитам вынуждают промышленников поднимать цены там, где позволяет рынок, и увеличивать затраты на фонд оплаты труда — с учетом резко обострившегося дефицита кадров.
«А самое страшное, наверное, в том, что никто не может дать никаких прогнозов на 2022 год. На каких условиях заключать контракты, мы не понимаем», — говорит Алексей Кунгурцев.
Топ-5 по индексу роста в промышленности края
- Производство текстильных изделий +19%.
- Производство машин и оборудования 19,1%.
- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — +19,4%.
- Производство неметаллической минеральной продукции +13,3%.
- Сельхозмашиностроение +9,8%.
Примечание: индекс промпроизводства за 11 месяцев 2021 года к 11 месяцам 2020-го.
Источник: Алтайкрайстат, минпромэнерго края.