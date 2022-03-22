Бесплатное обслуживание и льготные кредиты. Меры поддержки в Сбере, которые упрощают жизнь малого и среднего бизнеса

Сбер стремится значительно облегчить условия работы малого и среднего бизнеса в непростое время, когда так возросла роль отечественного предпринимательства. Расскажем, как можно сэкономить время и деньги, если обратиться за мерами поддержки в Сбер.

Расчетно-кассовое обслуживание — за один рубль

Сейчас каждый новый клиент Сбера малого и среднего бизнеса может воспользоваться пакетом услуг «Набирая обороты». Первые четыре месяца обслуживания по нему — за 1 рубль. В рамках пакета можно бесплатно совершать все необходимые для предпринимателей операции.

Например, в пакет входит неограниченное количество внутрибанковских платежей и до 15 переводов в месяц на счета юридических лиц в другие банки. Также пакет позволяет клиенту всегда быть в курсе, что происходит с его счетом: СМС-информирование об операциях по счету и списании средств, в том числе с использованием бизнес-карты, — бесплатно. Индивидуальные предприниматели в рамках пакета услуг «Набирая обороты» могут переводить средства на свой счет физлица до 300 тыс. рублей без комиссии. Бесплатно предоставляется Бизнес-карта на пластиковом носителе.

Дополнительно, в рамках пакета услуг можно бесплатно использовать нефинансовые сервисы, такие как «Бухгалтерия для ИП», «Электронный документооборот», «Юрист для бизнеса» и «Работа.ру». Кстати, эти и другие сервисы экосистемы Сбера могут подключить все корпоративные клиенты.

Алексей Шашкин,

директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«Сейчас малому бизнесу как никогда требуется поддержка. Сбер не только подключился к государственным программам господдержки и начал принимать заявки на льготные кредиты, но и разработал ряд собственных инструментов: мы повысили ставки по депозитам для юридических лиц, предложили собственную программу реструктуризации задолженности, а сейчас предоставили бесплатный доступ к пакету услуг расчётно-кассового обслуживания „Набирая обороты“».

Как подключить пакет услуг

Стоимость обслуживания по пакету «Набирая обороты» составит 1 рубль в месяц в течение первых четырех месяцев не только для новых клиентов, но и для тех, кто закрыл счет не менее полугода назад. При этом стандартная стоимость пакета — 1 290 рублей. Возможность льготного подключения пакета услуг доступна до 30 апреля 2022 г.

Чтобы открыть новый счет, не обязательно посещать офис банка. Достаточно заполнить заявку онлайн — и менеджер Сбера приедет в удобное время и место для подписания документов. В Алтайском крае такой способ открытия счета доступен в Барнауле и Бийске. При этом сама услуга и открытие счета также будут бесплатными.

ПАО Сбербанк

Льготные кредиты

Сбер принимает заявки субъектов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России. По условиям программы, льготный кредит предоставляется малым предприятиям по ставке до 15% годовых, и средним предприятиям — до 13,5% годовых на срок до 1 года.

Получить льготный кредит по этой программе можно до 30 декабря 2022 года.

Кто может получить кредит

Перечень отраслей по программе настолько широкий, что проще назвать тех, кто не может получить льготный кредит по этой программе. Это организации, занимающиеся подакцизными видами деятельности, жилищным строительством, а также компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

Подать заявку на льготное кредитование можно онлайн или в офисе банка по обслуживанию юридических лиц.

Электронные подписи — для всех

В марте Сбер начал выдачу сертификатов электронной подписи от лица ФНС на всей территории России. Сервисом могут воспользоваться как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. И для этого даже не обязательно быть клиентом Сбера.

Алексей Шашкин,

директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Сбербанк определен доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются они клиентами Сбера или нет. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где необходимо использование квалифицированной электронной подписи ФНС».

ПАО Сбербанк

Как получить подпись

Для тех, кто не являются клиентами Сбера, услуга доступна в двух офисах СберБизнеса в Барнауле. Для выпуска УКЭП потребуются: паспорт, СНИЛС, ИНН организации и сертифицированный цифровой носитель (USB-токен), предназначенный для записи ключей электронной подписи.

21 марта Сбер запустил еще одну акцию для неклиентов. При открытии счета и выпуске УКЭП банк предоставляет один USB-токен бесплатно. Экономия на приобретении токена составит 1 700 рублей. И, кроме того, это — возможность совершить все необходимые операции в режиме «одного окна».

А действующие клиенты Сбера и вовсе могут просто заполнить заявку онлайн в СберБизнесе. Получить подпись можно в сервисе «Документооборот». Для записи и хранения УКЭП также требуется наличие USB-токена.

На сайте Сбера есть актуальный список подразделений банка, в которых оказывают эту услугу. Он пополняется постоянно.

Бизнес-карты — бессрочно

Сбер с апреля отменит срок действия бизнес-карт для корпоративных клиентов. Больше не нужно будет перевыпускать и ждать готовности карты. Любые операции, будь то покупка офлайн или онлайн в российских торгово-сервисных компаниях, либо снятие наличных и переводы, останутся доступны в полном объеме.

Станут бессрочными бизнес-карты и для физических лиц. Всех клиентов проинформируют о продлении работы карты после «истечения ее срока действия».

По программам поддержки, условиям обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства всегда проконсультируют в офисах СберБизнеса. Там же помогут оформить необходимые продукты и услуги.

ПАО Сбербанк