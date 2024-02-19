Без аварий и штрафов. Насколько важно проверять уровень промбезопасности и как его повысить

Сначала назначал штрафы, а теперь не дает им появляться — это об Александре Плесовских, директоре специализированной организации «Центр аудита промышленной безопасности» и экс главном госинспекторе краевого Ростехнадзора. Он рассказал, насколько важны сегодня независимые проверки опасных производств и как его центр уже пять лет помогает предотвратить аварии, травмы и несчастные случаи по всей России.

Компания СО «Центр аудита промышленной безопасности» помогает эксплуатировать опасные объекты по всем правилам и предотвращать возможность возникновения аварий.

Экономия времени

— Как бы вы оценили уровень промышленной безопасности в России?

— Количество аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве снижается в статистике. Но промышленная безопасность на объектах IV класса опасности очень невысокая.

С 2013 года они не подлежат плановым проверкам. В итоге при аудите нередко выясняется, что на некоторых предприятиях нет ничего, что должно быть по требованиям: не осуществляется производственный контроль, нет приказов, инструкций, нет диагностических и режимно-наладочных работ. Также не следят за состоянием зданий и сооружений.

Собственники, которые не могут заменить оборудование, выжимают последнее из износившегося. Так, например, 45% зарегистрированных в России в последние шесть лет аварий при использовании оборудования, работающего под давлением, произошли при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, а 35 % от общего количества трубопроводов отработали нормативный срок службы.

Есть проблема компетентных кадров. Чтобы правильно эксплуатировать объекты, нужно как минимум два ответственных лица на предприятии, которые будут раз в пять лет проходить аттестацию. Но кто это делает?

Кроме того, в советское время государство постоянно информировало об изменениях норм, разъясняло новые. Сейчас организации должны самостоятельно выискивать необходимые требования. Но не все могут найти на это время и желание.

Все это может помочь исправить наша компания.

«Сам обследую оборудование»

— Как вы помогаете компаниям стать более безопасными?

— Мы внимательно следим за всеми изменениями законодательства и консультируем партнеров о том, как с ними работать на практике.

Также оцениваем состояние промышленной безопасности прямо на объекте, проводя аудит — независимый, комплексный, документированный.

Проверяем как документы, так и техническое состояние оборудования. При необходимости я переодеваюсь в спецодежду и осматриваю котельное оборудование, сам провожу диагностику. Для этого есть все: эндоскопы, ультразвуковые дефектоскопы, толщиномеры и т.д.

Мы выявляем проблемные и слабые места: за одно обследование, бывает, находим по 80-100 нарушений. Готовим рекомендации, которые могут улучшить уровень промышленной безопасности. На все это в среднем уходит 5-7 дней.

Помогаем подготовить всю необходимую документацию, наличие и ведение которой регламентируется законодательством.

— Вы не только обследуете действующие объекты, но и оказываете консультации по строительству новых?

— Да, консультируем наших партнеров на всех этапах строительства объектов, где используется оборудование, работающее под давлением, и в результате получаем зарегистрированный в государственном реестре опасный объект, который соответствует всем требованиям.

Работаем по всей России и с любыми предприятиями, которые эксплуатируют опасные производственные объекты.

Наша компания помогает эксплуатировать опасные объекты по всем правилам и предотвращать возможность возникновения аварий. Соответственно, мы сохраняем жизнь и здоровье сотрудников организаций.

Круглый стол по малоэтажному строительству от издательского дома «Алтапресс» и «Союза строителей Алтайского края». Фото: Анна Зайкова.

Когда я работал в Ростехнадзоре, приходилось принимать участие в расследовании причин аварий и несчастных случаев, по результатам которых лица, допустившие нарушения, привлекались к ответственности, в том числе и уголовной. Наша компания поможет избежать такой меры.

Скорость и внимание к деталям

Центр аудита промышленной безопасности сотрудничает с крупнейшими промышленными (перерабатывающими) предприятиями Сибирского федерального округа и не только. Среди них — пивоваренные заводы.

Борис Дегтярев,

заместитель технического директора компании «Бочкари»:

— В 2019 году мы обратились в эту организацию, чтобы провести аудит по промбезопасности на нашем заводе, в Бочкарях. Проверяли котельную и сосуды под давлением.

Александр Плесовских указал на некоторые тонкости, он очень внимателен к деталям. По пунктам составил четкий план, что нужно сделать для правильной организации работы опасных производственных объектов. Мы учли все рекомендации Центра и привели производство в вопросах промышленной безопасности к идеальному состоянию.

Мы постоянно на связи с Центром. Нюансов в федеральных нормах и правилах много, и разбираться в них, совмещая другие обязанности, не всегда хватает времени. У Александра все это в постоянном мониторинге, у него всегда свежая информация. Каждый раз получаем от него оперативную обратную связь.

Елена Белякова,

исполнительный директор пиво-безалкогольного комбината «Шульгинский»:

— Связь с Центром у нас налажена давно. Все работы выполняют в максимально сжатые сроки. Для меня это лучший показатель квалифицированности работников. И, по моему мнению, это одно из лучших предприятий в Алтайском крае, работающее по своему профилю.

О директоре

Александр Плесовских. Фото предоставлено СО «Центр аудита промышленной безопасности».

Александр Викторович Плесов­ских в 2005 году получил высшее образование по специальности инженер котло- и реакторо­строения.

Прошел путь от котельщика 3-го разряда до начальника участка. Более 10 лет осуществлял контрольно-надзорные функции в должности главного государственного инспектора Ростехнадзора.

В 2019 году создал специализированную организацию «Центр аудита промышленной безопасности».

Также сейчас он общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае в сфере объектов, поднадзорных Ростехнадзору.

О компании

Специализированная организация «Центр аудита промышленной безопасности» создана 3 апреля 2019 года. С 2020 года — член комитета по энергетике Алтайской торгово-­промышленной палаты.

Компания динамично развивается. Сейчас у нее есть отдел продаж, инженерно-технический отдел и собственная лаборатория по диагностике оборудования неразрушающими методами контроля.

Центр участвует в благотворительных проектах, которые помогают детям из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей.

Справка Пять типичных нарушений на производствах Эксплуатация объекта без регистрации и лицензии.

Ввод оборудования с нарушением требований норм и правил.

Эксплуатация оборудования за пределами расчетного срока службы.

Необоснованное снижение рабочего давления сосудов, чтобы уменьшить класс опасности объекта.

Допуск к работе неквалифицированного персонала и назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию. Цифры До 1 млн рублей — таков штраф за нарушение промышленной безопасности.

До 90 суток — на такой срок могут приостановить деятельность предприятия.

До 7 лет — на такой срок могут лишить свободы за нарушение промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

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