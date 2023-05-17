Без всяких "но"! Александр Терентьев считает, что коллекторскую деятельность в России нужно не ограничить, а остановить

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ неоднократно выступала с требованием полного запрета деятельности коллекторских организаций на территории РФ и продолжает на этом настаивать. Попытки Правительства ограничить работу компаний по "выбиванию долгов" не смогут защитить граждан от "профессиональных вымогателей". Только табу. И точка.

Проблемы с долгами населения нужно решать иными методами – не запугиванием граждан, доведением до психологических срывов, а то и до самоубийства — а снижением ставок по кредитам, реальным повышением заработных плат и соцподдержки граждан. В первую очередь, малоимущих семей, пенсионеров, семей с детьми, которые чаще всего попадают в долговые ямы и становятся жертвами коллекторов, — отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Сложная финансовая ситуация, в которой сегодня оказались тысячи граждан – это серьезная болезнь, а лечить, как известно, нужно причину, а не следствие.

По мнению социалиста, те ограничительные меры для коллекторов, которые сегодня предлагает Правительство "лишь пыль в глаза".

Люди не могут бесконечно терпеть злоупотребления со стороны профессионалов по взысканию просроченной задолженности. Чтобы терпение не лопнуло, придумываются разные законопроекты, которые, дескать, защитят вас от обидчиков, — рассуждает Александр Терентьев. — А на самом деле, чтобы сохранить "вышибал" в правовом поле. А значит, мы снова говорим о защите интересов банковской сферы, но никак не о защите прав людей.

Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ—ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов напомнил, что именно банковское лобби уже много лет блокирует законопроекты "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ" по запрету деятельности коллекторов и микрофинансовых организаций.