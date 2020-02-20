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20 февраля -3°C

«Билайн» инвестирует «с любовью» более 1 млрд рублей в развитие сети на Алтае

В 2020—2021 годах компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») инвестирует 1,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры связи в Алтайском крае. Деньги направят на строительство и модернизацию сети в коттеджных поселках, курортных зонах, новых жилых массивах и на автомобильных трассах.

Базовая станция сотовой связи.
Базовая станция сотовой связи.
Из архива редакции.

Соглашение об этом 19 февраля подписали министр связи и цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов и Ильгиз Азизов, региональный директор Восточного региона компании «ВымпелКом».

Зрюмов назвал это событие «чрезвычайно важным» для края.

Евгений Зрюмов,
министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Компания планирует развивать сеть в городах и малых населенных пунктах, строить сеть поколения 4G (LTE). Повышение доступности мобильной связи в регионе для нас является несомненным благом. Кроме того, это вложения в рабочие места, человеческий капитал, чему мы несомненно рады

Компания инвестирует значительные средства в модернизацию и строительство сети в Алтайском крае с 2017 года. За это время «ВымпелКом» полностью обновил оборудование 2G, расширились возможности 3G и 4G.

Подписание соглашения между Министерством цифрового развития и связи Алтайского края и компанией &quot;ВымпелКом&quot;.
Подписание соглашения между Министерством цифрового развития и связи Алтайского края и компанией «ВымпелКом».
Анна Зайкова

В 2019 году «ВымпелКом» построил сеть 4G c нуля в 250 населенных пунктах региона. Ею пользуется каждый третий абонент оператора. Объем трафика за год вырос более чем в 2,5 раза в первую очередь за счет роста потребления видеоконтента.

Ильгиз Азизов,
региональный директор Восточного региона компании «ВымпелКом»:

Алтайский край уникален. Если говорить об инвестициях прошлых лет, то количество базовых станций, которые мы модернизировали в регионе, стало рекордным для Сибири — около 800. В 2020 году регион вошел в десятку приоритетных территорий, для которых компания выделила инвестиции. Это связано с нашими рыночными позициями, любовью клиентов к оператору (мы отвечаем взаимностью) и коммерческой составляющей. Нам важно, как быстро возвращаются вложенные деньги.

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