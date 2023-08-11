Бизнес на маркетплейсах для Российского рынка

Принтеры позволяют наносить заданную информацию на этикетки.
Печать этикеток для маркетплейсов на принтере происходит быстро. В качестве расходного материала применяются самоклеящиеся этикетки в рулонах из бумаги, ткани, полимеров. Функционал зависит от модели устройства.
Компания «OnLabel»* специализируется на производстве и продаже оборудования для маркировки, предлагает три вида моделей принтеров:
- мобильные,
- настольные / стационарные,
- промышленные.
- Модели различны по количеству функций, скорости печати, мощности, размерам. В продаже термопринтеры и термотрансферные.
- Устройства легко используются. Не требуются специализированные знания. Правила работы, рекомендации, инструктаж по работе с ними проводится пару минут.
- Товар приобретается у проверенных поставщиков. Они надёжные и долговечные. Заказ оформляется по телефону или онлайн. На выбор представлена продукция пяти брендов: BSmart, GoDEX, TSC, Xprinter, Zebra.
- Мобильные принтеры работают на батарее, компакты, переносные.
- Настольные аппараты подключаются к компьютеру через USB-кабели. Управляются с помощью удобной функциональной кнопки. Стационарные модели не переносятся, средних размеров, работают с узкими и широкими лентами. Портативные и стандартные модели принтеров универсальны, остальные подходят под узконаправленное применение.
- Промышленные применяются крупными предприятиями, многофункциональны, сложно устроены. Коммерческие модели подойдут для складских помещений.
Устройства для самоклеющихся этикеток работают со специализированными программными обеспечениями Word, Paint, Adobe Photoshop.
Расходный материал (этикетки) для принтеров и риббоны (красящая лента) также приобретается в онлайн-магазине «Onlabel».
Компания бесплатно доставляет и настраивает аппарат на работу при заказе принтера и этикеток на сумму от 20000 руб. Заказ согласовывается быстро, гарантия обслуживания купленного товара. Существует система обратной связи с клиентами.
* На этикетке (перевод).