22 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

«Бизнес выступил не очень порядочно»: алтайский депутат оценил сахарные запасы и цены

Запасов сахара в Алтайском крае хватит не только его жителям, но и другим регионам и даже останется на экспорт. Так считает председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. Он дал комментарий на телеканале «Россия24».

Сахар.
Сахар.
CC0

Алтайский край в 2021 году произвел 165 тыс. тонн сахара, что примерно по 70 кг на жителя. Запасов достаточно, подчеркнул Серов.

«Не успели высохнуть подписи под санкциями — люди бегут в магазин и закупают сахар мешками. Хочу всех успокоить: запасов сахара хватит на всех», — цитирует его сайт АКЗС.

При этом, как отметил парламентарий, из-за ажиотажа произошел рост цен.

«Бизнес выступил не очень порядочно в этой ситуации — цена на сахар взметнулась почти в два раза. При этом мы понимаем, что сезон заготовок и высокого спроса еще впереди», — говорит Серов.

Он напомнил, что депутаты не раз обращались в Госдуму с предложением ввести ограничение наценки на продовольственную группу товаров первой необходимости — хлеб, крупы, сахар и так далее.

Сейчас этот вопрос «сдвинулся с мертвой точки», и соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость