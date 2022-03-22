«Бизнес выступил не очень порядочно»: алтайский депутат оценил сахарные запасы и цены

Алтайский край в 2021 году произвел 165 тыс. тонн сахара, что примерно по 70 кг на жителя. Запасов достаточно, подчеркнул Серов.
«Не успели высохнуть подписи под санкциями — люди бегут в магазин и закупают сахар мешками. Хочу всех успокоить: запасов сахара хватит на всех», — цитирует его сайт АКЗС.
При этом, как отметил парламентарий, из-за ажиотажа произошел рост цен.
«Бизнес выступил не очень порядочно в этой ситуации — цена на сахар взметнулась почти в два раза. При этом мы понимаем, что сезон заготовок и высокого спроса еще впереди», — говорит Серов.
Он напомнил, что депутаты не раз обращались в Госдуму с предложением ввести ограничение наценки на продовольственную группу товаров первой необходимости — хлеб, крупы, сахар и так далее.
Сейчас этот вопрос «сдвинулся с мертвой точки», и соответствующий законопроект внесен в Госдуму.