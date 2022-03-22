«Бизнес выступил не очень порядочно»: алтайский депутат оценил сахарные запасы и цены

Запасов сахара в Алтайском крае хватит не только его жителям, но и другим регионам и даже останется на экспорт. Так считает председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. Он дал комментарий на телеканале «Россия24».

Алтайский край в 2021 году произвел 165 тыс. тонн сахара, что примерно по 70 кг на жителя. Запасов достаточно, подчеркнул Серов.

«Не успели высохнуть подписи под санкциями — люди бегут в магазин и закупают сахар мешками. Хочу всех успокоить: запасов сахара хватит на всех», — цитирует его сайт АКЗС.

При этом, как отметил парламентарий, из-за ажиотажа произошел рост цен.

«Бизнес выступил не очень порядочно в этой ситуации — цена на сахар взметнулась почти в два раза. При этом мы понимаем, что сезон заготовок и высокого спроса еще впереди», — говорит Серов.

Он напомнил, что депутаты не раз обращались в Госдуму с предложением ввести ограничение наценки на продовольственную группу товаров первой необходимости — хлеб, крупы, сахар и так далее.

Сейчас этот вопрос «сдвинулся с мертвой точки», и соответствующий законопроект внесен в Госдуму.