Более полусотни дворов благоустроят в Барнауле в 2023 году. Найдите на карте свой

Что построят
В перечне работ, которые предстоит выполнить подрядчику, фигурируют: устройство и ремонты дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек, урн, ограждений, элементов освещения. Также в ряде дворов предполагается обустройство детских площадок, а в некоторых появятся уличные тренажеры.
- Индустриальный район — 28 дворов;
- Ленинский район — 14 дворов;
- Октябрьский район — 13 дворов;
- Железнодорожный район — 6 дворов;
- Центральный район — 2 двора.
Посмотреть, попадает ли ваш двор в программу благоустройства, можно на интерактивной карте, подготовленной altapress.ru: