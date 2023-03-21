Более полусотни дворов благоустроят в Барнауле в 2023 году. Найдите на карте свой

Почти 324 млн рублей выделено на благоустройство 63 дворов Барнаула. На торги за этот контракт поступила единственная заявка, ее податель и стал победителем. Наименование организации пока не раскрывается.

Что построят

В перечне работ, которые предстоит выполнить подрядчику, фигурируют: устройство и ремонты дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек, урн, ограждений, элементов освещения. Также в ряде дворов предполагается обустройство детских площадок, а в некоторых появятся уличные тренажеры.

Индустриальный район — 28 дворов;

Ленинский район — 14 дворов;

Октябрьский район — 13 дворов;

Железнодорожный район — 6 дворов;

Центральный район — 2 двора.

Посмотреть, попадает ли ваш двор в программу благоустройства, можно на интерактивной карте, подготовленной altapress.ru: