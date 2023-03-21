21 марта
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Экономика

Более полусотни дворов благоустроят в Барнауле в 2023 году. Найдите на карте свой

Почти 324 млн рублей выделено на благоустройство 63 дворов Барнаула. На торги за этот контракт поступила единственная заявка, ее податель и стал победителем. Наименование организации пока не раскрывается.

Новая детская площадка в Бочкарях.
Новая детская площадка в Бочкарях.
Дмитрий Лямзин

Что построят

В перечне работ, которые предстоит выполнить подрядчику, фигурируют: устройство и ремонты дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек, урн, ограждений, элементов освещения. Также в ряде дворов предполагается обустройство детских площадок, а в некоторых появятся уличные тренажеры.

  • Индустриальный район — 28 дворов;
  • Ленинский район — 14 дворов;
  • Октябрьский район — 13 дворов;
  • Железнодорожный район — 6 дворов;
  • Центральный район — 2 двора.

Посмотреть, попадает ли ваш двор в программу благоустройства, можно на интерактивной карте, подготовленной altapress.ru:

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