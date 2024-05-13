Большая бизнес-конференция для руководителей

30 мая пройдет «Формула бизнеса» по адресу: ул. Солнечная Поляна, 15, «Времена года». Забронируйте бесплатное место
5 часов мощного заряда бизнес-позитивом. Идеи, инструменты, полезные знакомства, вдохновляющие кейсы! Вы выйдете с четким планом изменений, которые помогут росту компании.
На конференции вы:
а) посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны;
б) найдете черные дыры, через которые утекает прибыль;
в) зададите вопросы экспертам и коллегам;
г) решите проблемы, о которых не подозреваете.
Спикеры: Борис Шпирт – бизнес-тренер и эксперт по клиентскому сервису, спикеры компаний Битрикс24, билайн бизнес, hh.ru, X3Group (ИкстриГрупп) и другие бизнес-эксперты.
Каждый участник получит руководства к действию, бонусы от организаторов и электронный диплом.
Отбросьте сомнения, ведь следующей конфы с участием таких спикеров ждать минимум год. Записи и трансляции не будет.
16+
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