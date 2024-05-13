13 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика
Erid: F7NfYUJCUneLrWumHvrf

Большая бизнес-конференция для руководителей

Руководители и предприниматели Барнаула, вы уже слышали про большую бесплатную конференцию по прокачке продаж и команды?

Конференция «Формула бизнеса».
Конференция «Формула бизнеса».
Источник: компания «Икстри».

30 мая пройдет «Формула бизнеса» по адресу: ул. Солнечная Поляна, 15, «Времена года». Забронируйте бесплатное место

5 часов мощного заряда бизнес-позитивом. Идеи, инструменты, полезные знакомства, вдохновляющие кейсы! Вы выйдете с четким планом изменений, которые помогут росту компании.

На конференции вы:

а) посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны;
б) найдете черные дыры, через которые утекает прибыль;
в) зададите вопросы экспертам и коллегам;
г) решите проблемы, о которых не подозреваете.

Спикеры: Борис Шпирт – бизнес-тренер и эксперт по клиентскому сервису, спикеры компаний Битрикс24, билайн бизнес, hh.ru, X3Group (ИкстриГрупп) и другие бизнес-эксперты.

Каждый участник получит руководства к действию, бонусы от организаторов и электронный диплом.

Отбросьте сомнения, ведь следующей конфы с участием таких спикеров ждать минимум год. Записи и трансляции не будет.

Пройдите регистрацию

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ООО «Икстри»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Лирическая комедия «Сильвия»
Мастер-класс по каллиграфии
Учимся танцевать танго
День советского кино
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость