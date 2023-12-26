Большая техника для больших возможностей. Как крутые «китайцы» захватили рынок и получили признание

Китайские автомобили массово заменили технику европейских брендов и стали серьезной альтернативой при выборе российской. Почему они так привлекает потребителей, и какими услугами сопровождается их обслуживание, рассказал Виталий Журавский, директор ООО «Большой-техника», одной из компаний ГК «Большой».

— За последние три года структура российского рынка легкого коммерческого и грузового транспорта сильно изменилась, и трансформация в сегментах LCV (ЭлСиВи) и HCV (ЭйчСиВи) будет продолжаться. Речь идет не только об изменении марочной структуры в связи с уходом ряда европейских производителей из России, но и с доступностью тех или иных видов транспортных средств и развитием дистрибуции и дилерских сетей в стране.

Виталий Журавский, директор ООО «Большой-техника» одной из компаний ГК «Большой». Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника».

ООО «Большой-Техника», входящее в группу компаний «Большой», — дилер по продажам техники, оригинальных запчастей и сервисному обслуживанию ряда китайских производителей. Одно из главных мест в этой линейке занимает бренд SINOTRUK (Синотрак).

Sinotruk Group (Синотрак Групп) — одна из старейших и уважаемых в мире корпораций, один из лидеров мирового автопрома и крупнейший производитель спецтехники и грузовых автомобилей. В том числе она выпускает модели Sitrak (Ситрак) и Howo (Хово), которые на протяжении последних лет входят в топ-5 продаж в РФ.

Мы одни из лидеров по продажам техники завода Sinotrak в Алтайском крае и гордимся этим. У ГК «Большой» есть все возможности, чтобы проводить сделки и сервисное обслуживание техники SINOTRUK в любой точке России и СНГ.

Наши отгрузочные площадки расположены в Барнауле, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Омске, Иркутске. Это позволяет обеспечить высокую скорость доставки, а СТО в этих городах гарантирует спокойствие покупателей.

Предлагаемые нами автомобили имеют почти идеальное соотношение цена-качество-полезность. Это очень важно для коммерческой техники, потому что ее задача — приносить прибыль владельцу.

Отмечу, что цена китайской техники на 10-30% ниже, чем у производителей из Европы и России.

При этом по эксплуатационным характеристикам, качеству оригинальных запасных частей, стоимости ремонта и ТО китайская техника выгодно отличается от техники российского производства и не проигрывает европейским производителям, а в некоторых моментах и превосходит. В целом, за десять лет качество китайской техники поражает своим прогрессом и радует все больше и больше как пользователей, так и нас — продажников и сервис-специалистов.

БОЛЬШОЙ опыт компании

— С 1999 года мы реализуем коммерческую, дорожную, строительную, коммунальную и складскую технику китайского производства. Более 10 лет сотрудничаем с крупнейшими китайскими компаниями и российскими предприятиями.

Сейчас ГК «Большой» продает более 500 единиц различной техники в год, но мы нацелены расширять рынки сбыта, прирастать регионами в России и не забывать о любимом Алтае. Отдел продаж будет работать на то, чтобы удовлетворить потребности всех нуждающихся в качественной технике и спецтехнике.

Несмотря на ситуацию в мире и России, наша китайская техника востребована и необходима в разных отраслях. Работаем над созданием специальных финансовых и инвестиционных условий, которые помогут нашим покупателям быстро и качественно приобрести нашу технику. К тому же, подобные предложения стимулируют рынок.

Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова. Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова.. Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова. Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова. Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова. Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова. Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова. Грузовые автомобили, модель Sitrak. Фото: Анна Зайкова.

БОЛЬШОЙ интерес

— Представители ГК «Большой» следят за новинками и регулярно посещают выставки и партнерские события по всей России и, конечно, в Китае.

В сентябре в Китае рассмотрели коммерческие автомобили на электротяге, а также увидели технические новинки серийной техники SINOTRUK, еще более конкурентные на рынке.

К примеру, на выставке были широко представлены малолитражные автомобили и шасси, а также монстры-гиганты с колесной формулой 6*6, 8*8. То, что мы увидели, не назвать иначе как «космосом».

И это неудивительно: Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Он нацелен на использование новейших мировых и собственных разработок в производстве инновационной техники.

Кроме того, это корпорация в Китае с полным циклом производства. То есть она полностью обеспечивают комплектацию своей техники и предоставляет все необходимые запасные детали.

Контроль качества на всех этапах производства автоматизирован. Все это дает четкую уверенность в качестве автомобилей, которые мы продаем.

Завод Sinotrak производит автомобили c 1958 года, то есть имеет огромный опыт в сфере автомобилестроения. По сей день доля предприятия принадлежит государству и завод, в том числе, участвует в исполнении государственных задач.

Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Китайский завод Sinotruk — один из самых технологичных, автоматизированных и роботизированных заводов на планете. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника».

БОЛЬШОЙ круг друзей нашей группы компаний

— Мы поставляем технику и оказываем услуги предпринимателям разного уровня почти по всей стране. В Алтайском крае мы сотрудничаем с такими компаниями как:

«Мария Ра», «Новэкс», «Леруа Мерлен», «Эвалар», «Аникс», «Ростсельмаш», БКЖБИ №1, «Алтайские закрома», «Агроцентр», «Металл Профиль», «Барнаултрансмаш», ДСУ 4, «Северо-восточное ДСУ», «Кирпинский маслосырзавод», «Молочная сказка», «Талтек» и многими другими.

Выражаем огромную благодарность за доверие всем нашим покупателям, которых мы всесторонне поддерживаем.

Компания «БОЛЬШОЙ-Техника» поставляет технику и оказывает услуги предпринимателям разного уровня почти по всей стране. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Компания «БОЛЬШОЙ-Техника» поставляет технику и оказывает услуги предпринимателям разного уровня почти по всей стране. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Компания «БОЛЬШОЙ-Техника» поставляет технику и оказывает услуги предпринимателям разного уровня почти по всей стране. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Компания «БОЛЬШОЙ-Техника» поставляет технику и оказывает услуги предпринимателям разного уровня почти по всей стране. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника».

БОЛЬШОЙ спрос

— В топе продаж сейчас — премиум сегмент техники SINOTRUK: самосвалы и седельные тягачи Sitrak. Они считаются аналогами техники Маn серий TGA и TGX, . Отличительная особенность серии — высококачественный сервис и диагностика. Лидер продаж — грузовик Sitrak C7H.

Тренд на приобретение премиальной техники сохраняется: руководители компаний понимают современные тенденции, емкость рынка труда и готовы вкладывать деньги в хорошие, удобные автомобили.

Условия труда водителя комфортны, как дома. Высокотехнологичная техника остается надежной, простой и понятной в управлении.

К примеру, в таком автомобиле можно отдохнуть в любую холодную погоду, принять пищу и сделать зарядку. А в некоторых — даже воспользоваться биотуалетом и душем.

В серийную комплектацию такой техники входят климатическая система, сухой фен, ретардер, система контроля технического состояния, холодильник, пневмоподвеска шасси и сидений, которые можно регулировать, как угодно.

Все это создает атмосферу комфорта и уверенности. По желанию покупателя, наши специалисты могут дооснастить серийную технику любым дополнительным оборудованием: предпусковым подогревателем, рацией, телевизором, СВЧ-печью и т.д.

Увеличивается доля продаж инновационной техники. На выставках в России и в Китае в 2023 году представляли автомобили-роботы, которые работают без водителя. Чаще всего это — самосвальная техника, коммерческие автомобили на электротяге, метане и водороде.

Надеемся, что в скором времени наша ГК обеспечит выход этих новинок на дороги Алтайского края и всей России.

Высокотехнологичная техника остается надежной, простой и понятной в управлении. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Высокотехнологичная техника остается надежной, простой и понятной в управлении. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Высокотехнологичная техника остается надежной, простой и понятной в управлении. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Высокотехнологичная техника остается надежной, простой и понятной в управлении. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Высокотехнологичная техника остается надежной, простой и понятной в управлении. Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника».

БОЛЬШОЙ плюс и наши преимущества

— ГК «Большой» поддерживает мировой тренд на один из главных столбов устойчивого развития автомобильной компании — сервисное обслуживание и гарантийная политика. А именно:

растущее количество сервисных станций-партнеров позволит нашим покупателям оперативно и в любой точке России решить вопросы с поддержанием технического состояния техники;

расширяем номенклатуру запасных частей, фильтрующих элементов, масел, антифризов и смазок;

проводим уникальные работы по репрограммингу, в том числе. Эта процедура позволяет убрать ошибки ПО, сделать работу техники надежной и стабильной. На все работы дается гарантия. Некоторые, виды услуг по репрограммингу в России выполняем только мы;

в собственной СТО и в СТО партнеров есть выездные бригады сервисных специалистов, оснащенные необходимым оборудованием. Они могут выехать к потребителю по заявке или в экстренном режиме;

для удовлетворения потребностей в качественном ремонте, ГК «Большой» создал проект «Центр моторов», в котором можно быстро, качественно и с гарантией отремонтировать двигатели CUMMINS, Volvo, CAT, Weichai, Komatsu, КАМАЗ.

Кроме того, одно из главных наших качеств — финансирование сделок и индивидуальные условия для покупателя. Они создаются при непосредственной поддержке государства, коммерческих банков, а также лизинговых компаний федерального уровня. Это позволяет нашим клиентам приобретать технику на выгодных условиях и с большой скоростью, фактически в день обращения.

Также наши условия финансирования предполагают трейд–ин, выкуп б/у техники в какой бы точке России и СНГ она ни находилась.

Мы — одна из немногих компаний, которая совместно с партнерами разработала уникальные условия операционного лизинга для техники.

При реализации учитываем индивидуальные пожелания потребителя, географию эксплуатации и режим работы.

Мы готовы выпустить технику для эксплуатации в нефтяной, газовой и другой добывающей промышленности, дорожном хозяйстве, строительстве, коммунальных услугах, лесопромышленном комплексе и сельском хозяйстве.

Все это благодаря колесной формуле, длине колесной и монтажной базы шасси техники Sitrak — они позволяют осуществить монтаж любого специального оборудования для любой отрасли.

По желанию техника и события, связанные с ее перегоном, доставкой и эксплуатацией могут быть застрахованы, что обеспечит нашего потребителя дополнительными гарантиями безопасности и снимет риски.

Сервисные машины. Фото: Анна Зайкова. Сервисные машины. Фото: Анна Зайкова. Сервисные машины. Фото: Анна Зайкова. Сервисные машины. Фото: Анна Зайкова.

БОЛЬШОЙ сервис

— Реализация техники, которая работает в суровых российских условиях, требует от нас повышенной ответственности, тесного взаимодействия с партнерами по всей России, профессионализма и самоотдачи. Мы соответствуем этим критериям и сделаем все возможное, чтобы не подвести вас в сложных ситуациях.

Обслуживание в рамках СТО проводим на базовых станциях в Барнауле на ул. Трактовой,11б и ул. Попова, 248/1. Кроме того, наши оборудованные сервисные машины позволяют осуществлять ремонт на выезде в сложных климатических, географических и других условиях.

БОЛЬШОЙ коллектив группы компаний

— Группа компаний «Большой» — это семь проектов, семь компаний, семь руководителей которые реализуют коммерческую и спецтехнику, складскую технику и оборудование, запасные части, эксплуатационные материалы и фильтрующие элементы, а также осуществляют сервисное обслуживание, ремонт систем и агрегатов техники.

Коллектив — самое ценное, что есть у нас. Сейчас это более 100 специалистов, которые постоянно увеличивают знания и умения: регулярно посещают заводы-производители, участвуют в обучающем процессе, которые организовывают заводы по производству техники и запасных частей.

Мы приглашаем всех активных людей со всей России и особенно из Алтайского края с опытом и без. Главное — желание за счет продаж покорить мир и ощутить все его возможности.

Коллектив проекта прирастает интересными и талантливыми людьми. Хочу сказать им большое спасибо за самоотдачу, за поиск нестандартных путей реализации техники, за отличный результат в непростые времена.

Наша команда формируется, набирает опыт и стремится к постоянному развитию и пониманию современных тенденций и реалий рынка. Мы всегда так же открыты для новых людей. Ждем вас!

Коллектив группы компаний «БОЛЬШОЙ». Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Коллектив группы компаний «БОЛЬШОЙ». Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Коллектив группы компаний «БОЛЬШОЙ». Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Коллектив группы компаний «БОЛЬШОЙ». Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Коллектив группы компаний «БОЛЬШОЙ». Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника». Коллектив группы компаний «БОЛЬШОЙ». Фото предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ-Техника».

БОЛЬШОЙ ребрендинг

— Наша группа компаний развивается, ищет новых друзей и партнеров по всей России и на Алтае, мы хотим стать полезными и понятными для наших потребителей.

В предпраздничный день хочется официально известить уважаемых партнеров о начале ребрендинга ГК «Большой».

Теперь мы выглядим так:

Мы предлагаем вам большую технику для больших возможностей!

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