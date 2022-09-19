Более 8,8 млн рублей из краевого бюджета направили для выплат работникам в медицинские организации края. Они положены определенным категориям медиков по новому закону. Кто и за какие заслуги их получит — в нашем материале.

Что известно о новом законе

Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края» разработан по инициативе губернатора Виктора Томенко и вступил в силу совсем недавно, 1 июля 2022 года.

Закон регулирует вопросы, связанные с привлечением медицинских и фармацевтических работников в организации, сохранение и развитие кадрового потенциала. Цель его — поэтапное устранение дефицита кадров в отрасли.

В законе, в том числе, оговариваются дополнительные выплаты с тем, чтобы удержать персонал на рабочих местах.

Получателями этих выплат, по сообщению минздрава, станут более 370 медицинских работников, в том числе 157 вновь привлеченных в отрасль здравоохранения края в 2022 году: 83 врача участковой службы и 74 фельдшера.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Сколько получат медики

Например, в этом году в Каменскую межрайонную больницу после получения дипломов трудоустроились шесть фельдшеров. Каждый из них дополнительно к основной зарплате в течение трех лет будет получать ежемесячно 6000 в первый год работы, 9000 — во второй и 15 тыс. — в третий. Итого — 360 тыс. за три года.

Коллектив Целинной ЦРБ пополнился двумя участковыми терапевтами и одним участковым педиатром. Молодые врачи за три года к своей зарплате в общей сложности получат 540 тыс. рублей: ежемесячно 9000 в первый год работы, 13,5 тыс. — во второй и 22,5 тыс. — в третий.

Выплаты по новому закону позволят не только привлекать молодых специалистов, но и стимулируют опытных медиков развивать новые формы работы. Во всяком случае, так полагает минздрав. 192 врача со стажем будут получать выплаты за наставничество. На три года в краевом бюджете на это предусмотрено более 38,7 млн рублей.

Дополнительные выплаты получат также доктора межрайонных центров, которые будут выезжать в центральные районные больницы своего округа для консультаций пациентов, если в ЦРБ отсутствуют специалисты такого профиля. После принятия закона выплаты уже направлены 24 сотрудникам.

Региональный минздрав систематически принимает заявки медицинских организаций для выплат. При появлении медработников, претендующих на эти деньги, сформируют дополнительную заявку с выделением средств.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Деньги для студентов

В новом законе прописан и порядок компенсации обучения по программам специалитета АГМУ. Компенсация предоставляется студенту-платнику в размере фактически понесенных расходов на оплату обучения, но не более 170 тысяч рублей за один курс обучения. Принять участие в ней можно на любом курсе по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия».

В настоящий момент 33 обучающихся изъявили желание стать новыми участниками проекта. Всего же программа рассчитана на 200 человек. Всего в этом году заявки на молодых специалистов подали 69 медицинских организаций.

После обучения молодому специалисту необходимо будет трудоустроиться в выбранную медицинскую организацию и работать там по полученной специальности в течение трех лет.