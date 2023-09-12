Большой куш. Как работает финансовая схема эскроу на Алтае

Алтайский край вошел в тройку лидеров Сибирского федерального округа (СФО) по количеству раскрытых счетов эскроу, в то время как Республика Алтай по этому показателю стала аутсайдером в Сибири. Сколько денег проходит через такие счета в регионах СФО и конкретно на Алтае, а также в чьи карманы они попадают в итоге, разбирался altapress.ru.

Эскроу в Алтайском крае

Эскроу — это специальный счет, на который поступают средства участников долевого строительства. Застройщик не может пользоваться этими деньгами до завершения объекта и получает их только после его сдачи в эксплуатацию. Тогда счет становится раскрытым.

Раскрытие счетов эскроу происходит в течение одной-трех недель после сдачи жилья. Часть средств с них списывается в счет оплаты услуг банка, остальные остаются застройщику. По данным ЦБ РФ, к началу августа в Алтайском крае был раскрыт 16 771 эскроу-счет. Это третий результат среди регионов Сибири.

Факт: Самый первый многоквартирный дом в России, при строительстве которого использовались счета эскроу, введен в эксплуатацию именно в Алтайском крае. Это произошло 3 сентября 2020 года.

Новостройка. Altapress.ru

Эскроу в Сибири

Интересно, что по количеству раскрытых эскроу-счетов Алтайский край почти в полтора раза обогнал Иркутскую область, хотя основные стройплощадки субъектов — Иркутск и Барнаул — сопоставимы по численности населения, при этом, зарплаты в области выше, чем в крае.

Количество раскрытых эскроу-счетов в Сибири:

Новосибирская область — 44 960 счетов;

Красноярский край — 17 684 счета;

Алтайский край — 16 771 счет;

Иркутская область — 9 547 счетов;

Кемеровская область — 4 678 счетов;

Республика Хакасия — 3 166 счетов;

Томская область — 2 998 счетов;

Омская область — 1 833 счета;

Республика Тыва — 264 счета;

Республика Алтай — 132 счета.

Деньги. Финансы. pexels.com

Также несколько неожиданным стал невысокий результат Омской области, ведь Омск — один из трех сибирских городов-миллионников, наряду с Новосибирском и Красноярском.

Цифра: С раскрытых эскроу-счетов Алтайского края перечислено более 46 млрд рублей, со счетов Республики Алтай — менее 2 млрд.

Где чего сколько

Если ранжировать регионы Сибири по совокупным суммам действующих кредитных договоров, то Алтайский край окажется лишь на пятом месте, а по их количеству — на седьмом.

Сумма действующих кредитных договоров: Новосибирская область — 285,5 млрд рублей;

Красноярский край — 167,2 млрд рублей;

Иркутская область — 75,3 млрд рублей;

Кемеровская область — 27,3 млрд рублей;

Алтайский край — 26,4 млрд рублей;

Омская область — 24,9 млрд рублей;

Томская область — 14,7 млрд рублей;

Республика Хакасия — 14,4 млрд рублей;

Республика Алтай — 3,6 млрд рублей;

Республика Тыва — 3,1 млрд рублей. Количество кредитных договоров: Новосибирская область — 364;

Красноярский край — 167;

Иркутская область — 92;

Кемеровская область — 55;

Республика Хакасия — 36;

Омская область — 36;

Алтайский край — 35;

Томская область — 25;

Республика Алтай — 17;

Республика Тыва — 4. Общее количество эскроу-счетов: Новосибирская область — 24 944 счета;

Красноярский край — 11 777 счетов;

Алтайский край — 6 737 счетов;

Кемеровская область — 5 670 счетов;

Иркутская область — 5 563 счета;

Омская область — 2 219 счетов;

Республика Хакасия — 1 888 счетов;

Томская область — 986 счетов;

Республика Тыва — 583 счета;

Республика Алтай — 368 счетов.

Справка:

По состоянию на 1 августа 2023 года по завершенным в 76 субъектах России проектов с использованием эскроу счетов раскрыто более 1 млн таких счетов. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам или банкам в погашение предоставленных кредитов, — 4,8 трлн рублей.

Сделка. Фото: ru.freepik.com, автор snowing.

Бенефициары системы

С одной стороны, практика использования эскроу-счетов призвана защитить дольщика от недобросовестных застройщиков. Деньги участника долевого строительства пребывают в целости и сохранности до самого момента получения им приобретенного жилья.

Вместе с тем, ряд экспертов указывает и на негативные стороны такой схемы. Если раньше деньги дольщиков были для застройщика не просто бесплатными, но даже могли приносить дополнительный процент, выплачиваемый хранившим их банком, то теперь ситуация развернулась на 180 градусов.

Проценты. Фото: АО «Россельхозбанк» .

За чей счет банкет

Банк получает на эскроу-счета деньги, за которые не платит никаких процентов, а застройщик вынужден брать средства на строительство в кредит, за который сам выплачивает проценты банку. Но свои дополнительные расходы строительные компании, как правило, закладывают в стоимость жилья.

Поэтому в конечном итоге возникшая в результате использования эскроу-счетов дополнительная нагрузка ложится на плечи потребителя. Так что наблюдаемое в последние годы подорожание жилья (а, например, в Барнауле, стоимость ряда квартир с 2020 года подскочила вдвое) — это результат не только «перегрева» рынка за счет льготной ипотеки и прочих кризисов последних лет, но и практики использования счетов эскроу.

Рецепт по исправлению ситуации есть. Так, например, в Германии тоже применяют эскроу-счета, однако деньги с них застройщику выдаются не после сдачи дома, а постепенно, в процессе: построено 20% объекта — выдано 20% средств и так далее. Однако при такой схеме свою выгоду теряют банки, а выгода эта — очень даже немаленькая.

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О каких суммах речь

По данным Алтайкрайстата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Алтайском крае, в январе-июле 2023 года составил 43 млрд рублей. В среднем, процентная ставка для использующих эскроу застройщиков составляет 7-8%, но может достигать и 12%. Верхний предел, установленный правительством — 15%.

7% от 43 млрд рублей — это более 3 млрд рублей. А 12% — уже свыше 5 млрд. Учитывая, что Центробанк поднял ключевую ставку до 12,5%, а 15 сентября состоится очередное заседание регулятора, на котором она может вырасти еще сильнее, ставки по всем кредитам могут продолжить повышаться. И выиграют от этого, разумеется, вовсе не продавцы квартир.

И уж тем более, не покупатели.