Несколько лет назад алтайская большая энергетика сменила вектор: ее руководители стали отвечать на все вопросы потребителей, включая неприятные. К решению своих задач они все чаще привлекают конечных потребителей — и «это не пиар», утверждает директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. «СК» поговорил с ним о том, зачем компании-монополисту нужна общественность, какие налоги платит оператор алтайских электростанций «Барнаульская генерация», и зарабатывает ли компания на перетопах.

Доходы и расходы

— Игорь Викторович , «Барнаульская генерация» по итогам 2021 года вошла ( после реорганизации) в десятку крупнейших налогоплательщиков края. Каким был 2022 год?

— Общая сумма налогов и страховых взносов, которые заплатила компания — 2,85 млрд рублей. А главное изменение — в открытости нашей деятельности. «Барнаульская генерация» — первая в Алтайском крае и пока единственная в Сибирской генерирующей компании организация, которая перешла на режим налогового мониторинга ФНС. Мы предоставляем Федеральной налоговой службе доступ в режиме онлайн к данным бухгалтерского и налогового учета.

— ТЭЦ в Барнауле , Бийске в прошлом году увеличили продажи электроэнергии. В чем причины и как это повлияло на результаты?

— Два года подряд угольная генерация очень востребована из-за малой водности сибирских рек и низкой выработки электроэнергии гидроэлектростанциями. Выработка нашими станциями составила 5,7 млрд квт-часов, что на 16% больше, чем в 2021 году. Это много.

Для нас это представляло определенные трудности, особенно в летнем режиме. Все-таки ТЭЦ спроектирована для комбинированного производства электрической и тепловой энергии — электроэнергия вырабатывается на тепловом потреблении. Тем не менее мы с честью выходим из этих трудностей и подставляем плечо энергосистеме.

Что касается финансовых результатов, то я бы не стал говорить о получении за счет этого существенной маржинальной прибыли. Выработали много, но и расходы оказались выше плановых.

— В прошлом году в Барнауле ввели 560 тыс. «квадратов» жилья , сданы нежилые объекты — это все ваши новые потребители. Что это дало?

— В 2022 году компания отпустила более 5,3 млн гигакалорий, из них всего 90 тысяч на теплоснабжение новых объектов. Однако в сумме полезный отпуск тепловой энергии сократился на 4%, хотя 2022 год был немного холоднее 2021-го.

Мы обсуждали в компании эти неожиданные результаты. Объясняем тем, что новые объекты, как правило, более эффективно потребляют тепловую энергию, а жилье не только вводится в эксплуатацию, но и выводится.

Жилой массив. Фото предоставлено СГК.

Перетопы и потребители

— Не могу не спросить о повышении цен с 1 декабря. Решение приняло Правительство РФ. А негативную реакцию получили энергетики — вы предполагали , что это случится?

— Мы прогнозировали такую реакцию. Рост потребления в декабре — обычное явление, это один самых холодных месяцев в году. И потребители, как правило, всегда высказывали недовольство относительно декабрьских платежек.

Надо честно говорить: в 2022 году тепловая энергия в Барнауле подорожала, с учетом второго повышения, на 17,7%. В декабре «сошлись все звезды» — рост тарифа и сильные морозы. Безусловно, любая компания предпочла бы работать в стабильных условиях, и наша в том числе: раз в год цена поднимается в соответствии с соглашением, а мы исполняем свои обязательства. Однако обстоятельства сложилась иначе.

— Вы имеете в виду существенный рост цен?

— Да. Из-за известных событий подскочила инфляция, наши затраты на материалы и оборудование увеличились на 20−30%, а иногда и на 50%. А обязательства остались прежними.

При этом в марте 2022 года, когда цены были максимальными, мы осознанно останавливали закупки и переносили их на более позднее время. Считали, что волна ажиотажа схлынет, и цены снизятся, что и произошло. Мы все успели — сделали все, что запланировали.

Но к большим платежам потребителей, перекосам в платежах месяц к месяцу привело много факторов. Поэтому мы призываем потребителей: обращайтесь, будем разбираться в конкретных причинах. Иногда обнаруживаем много интересного.

— Например?

— В некоторых домах, в учреждениях при обращениях мы обнаруживаем завышенные относительно расчетных диаметры сужающих устройств, которые как раз предназначены для регулирования объема энергии на вводе в дом согласно договорной нагрузке.

А иногда сталкиваемся и с отсутствием сужающего устройства — его просто самовольно сняли обслуживающие организации, когда посчитали, что объема недостаточно. А бывает и так: кто-то установил в квартирах дополнительные секции радиаторов, кто-то применил пластиковые трубы с зауженным диаметром для монтажа оборудования систем отопления. Или подключил теплые полы к системе отопления.

Все это — вмешательство во внутридомовые системы отопления, проектные, рассчитанные системы. И это приводит к тому, что вся гидравлика дома оказывается нарушена — в одних квартирах жарко, в других холодно.

— После того , как на улице потеплело , люди стали говорить о перетопе и предполагать , что энергетики «жарят», чтобы больше заработать.

— У нас нет цели сжечь побольше угля и согреть атмосферу через наши трубопроводы. Наша задача — заработать и, как любой бизнес, мы заинтересованы в маржинальной прибыли при обеспечении комфорта наших потребителей.

На перетопах мы не зарабатываем. Скажу больше — мы теряем. Если говорить уж совсем просто, дом не может принять тепла больше, чем ему надо, чем он отдает во внешнюю среду при определенной погоде. Поэтому, если «жарить», то из радиаторов тепло уходит обратно к нам, и мы пережигаем топливо, теряем в прямом смысле деньги через тепловые потери в наших сетях.

Порядок и желание

— В который раз убеждаюсь , что многоквартирный дом — сложное инженерное сооружение. Можно ли вообще навести тут порядок?

— Только если все жильцы дома будут в этом заинтересованы. Приведите все в соответствие с проектом, поставьте расчетное сужающее устройство, промойте систему от накипи — и уже будет сделано много. А заинтересованность, похоже, есть только у нас. С себя ответственность мы не снимаем, но к управляющим компаниям и внутридомовым системам отопления вопросов очень много.

Мы реагируем на обращения потребителей, потому что понимаем: нашу работу оценивают по прикосновению к радиатору в квартире. Хотя наша обязанность — довести необходимое количество энергии при определенной погоде до дома. А за то, что внутри, отвечает управляющая компания, нанятая собственниками жилья.

Не все УК конструктивно с нами сотрудничают. Не исполняются выданные нами предписания, иногда наших инспекторов даже в дом не запускают. Минимум каждый пятый дом в Барнауле, например, не получает акт готовности к зиме.

Проблемы с распределением тепла, эффективностью внутридомовых систем отопления мы видим в основном в старом жилфонде. В том числе — потому что в новых домах системы проектные и не переделывались.

Замеры параметров на тепловом узле. Фото предоставлено СГК.

— А еще потому , что в новых домах установлены индивидуальные тепловые пункты ( ИТП)?

— Не всякое новое жилье строится с ИТП. Вот квартал «Невский» — там их нет. А в квартале возле новой «Ленты» они установлены, по крайней мере, в части домов. Наличие ИТП имеет огромное значение для всей системы в целом.

Что такое ИТП? Это, по сути, автоматический регулятор подачи энергии на конкретный дом. Как водопроводный кран, которым можно регулировать расход горячей воды. Они снимают показания с датчиков, и расход теплоносителя в системе отопления дома оперативно снижается или повышается.

А в общегородской системе теплоснабжения регулирование идет с запаздыванием: мы ориентируемся на среднесуточную температуру, задаем график два раза в сутки, и теплоисточники — ТЭЦ — выдают теплоноситель соответствующих параметров. Напомню, что тепловых сетей, например, в Барнауле — почти 1700 километров. Большой механизм — большая инерция.

Инвестиции и результаты

— Компания последние три года инвестирует миллиарды рублей в теплосети. Это большая сумма для алтайской энергетики или не очень?

— Когда мы начали большую программу модернизации теплоэнергетики Барнаула, мы говорили об инвестициях в 8 млрд рублей — сейчас, в связи с ростом цен, это дороже. Планировали поменять около 120 километров только сетей.

— А сколько надо , чтобы привести систему в состояние , близкое к идеальному , которого требует нормативно-техническая документация?

— По нашим оценкам, надо заменить около 1150 километров, и это требует инвестиций в 50−55 млрд рублей. И есть еще центральные тепловые пункты (а их у нас 482), насосные станции и иное оборудование. Чтобы заменить все теплообменники в самых плохих ЦТП, нужно еще около 600 млн.

— То есть , можно сказать , что мало?

— Этого недостаточно, однозначно. Но здесь я бы говорил не об абсолютных цифрах. Наша задача — тот объем инвестиций, о котором мы договорились, заключая соглашение вложить максимально эффективно. Так, чтобы обеспечить в первую очередь надежность системы и ее безопасность, снизить риски, повысить эффективность, не забывая и про эстетическую часть.

Что мы получили в Барнауле за эти три года? Количество аварий и ограничений, которые мы устраняем за шесть и более часов, сокращается, а это один из критериев в ценовой зоне. И это объективный факт. Второй факт. Мы существенно сократили сроки ограничения горячей воды у потребителей и в Барнауле, и в Бийске.

Но главный показатель — это количество потребителей, которым мы ограничили подачу ресурса. Это хорошо фиксируется диспетчерскими службами. Этот показатель планомерно, от одного отопительного сезона к другому, снижается.

Потери и общественность

— Вы призываете общественность подсказывать , где они видят пар из-под земли , проталины. Отличный способ показать усилия по улучшению бизнеса. Какой это дает эффект для борьбы с потерями?

— В Барнауле около 12% трубопроводов, или 190 километров, — надземные. Два года назад 72 километра из них были в плохом состоянии. С того времени мы заизолировали около 25 километров, часть — по обращению потребителей.

Да, мы призываем людей сообщать в диспетчерскую службу, если они видят выход пара больше, чем обычно, — это может предотвратить развитие аварии. Проталину на снегу надо вообще обходить издалека. Наша задача — максимально быстро разобраться и исключить аварию.

Но отсутствие или повреждение изоляции — не всегда вопрос надежности, а именно надежность — главный критерий системы. Трубопровод на подаче теплоносителя большого диаметра мы, конечно, изолируем сразу. Если это «обратный» трубопровод малого диаметра, он может и подождать. Ресурсы ограничены — приходится выбирать.

Ремонтные работы. Фото предоставлено СГК.

— Привлечение общественности — обычная история на конкурентном рынке , но СГК — монополист в теплоснабжении. Зачем вам общественность? Для имиджа или пиара?

— Точно не для пиара. С общественностью мы работаем, потому что стремимся быть клиентоориентированной компанией.

Да, компания считается монополией. Но если ты не будешь идти навстречу клиентам, монополию можно и подразрушить. Тем более, что в Барнауле, хотя и отдается приоритет более эффективной выработке тепла на ТЭЦ, все же возможна альтернатива — в первую очередь, газ.

Вообще, активные общественники — это фокус-группа потребителей. Мы встречаемся с ними, раскрываем тонкости нашей работы, объясняем, что делаем и почему именно так, а не иначе. И надеемся, что они донесут информацию до других потребителей. На таких встречах мы видим желание людей разобраться и благодарны за любую обратную связь.

А если вернуться к теме потерь, то это огромный пласт проблем, к которым мы относимся очень серьезно. То, что входит в нашу сферу ответственности, мы постепенно решаем.

Встреча Игоря Лузанова с жителями Барнаула. Фото предоставлено СГК.

Стратегия и строительство

— Вы не раз говорили , что одна из проблем планирования — непонимание того , что построят в городе. Какой документ вы бы хотели видеть от власти?

— Нам бы хотелось видеть хотя бы на 10 лет вперед, где у нас будут стройки, какие объемы тепловой энергии потребуются и в каком году. Мы бы выстраивали свою стратегию более качественно.

Сегодня мы не знаем, развивать нам ТЭЦ-3 или ТЭЦ-2. Или бывает так, что мы неожиданно узнаем, что где-нибудь в районе Горы появится жилой комплекс, о котором еще вчера и разговоров не было.

Мы контактируем на эту тему с городом, взаимопонимание есть. Участвуем в работе Союза строителей и благодарны застройщикам за движение навстречу. В целом у нас есть представление, где что будет строиться. Но какое-то примерное.

Будем более плотно и плодотворно работать с городом на перспективу, это одна из задач.

— Как изменится компания в 2023 году?

— Я бы лучше ответил, в чем она не изменится. Она останется таким же надежным поставщиком тепловой энергии в трех городах Алтайского края.