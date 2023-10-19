Бюджетный импульс. За счет чего банковский бизнес на Алтае растет опережающими темпами

Банковский бизнес в Алтайском крае растет быстрее экономики – если, конечно, судить по средним результатам работы отраслей, будь то промышленность, АПК или строительство. Результаты эти скорее скромные - в банках же, напротив, мы видим двузначный рост показателей. Об этом феномене, об усилении роли государства в развитии финансового сектора, предварительных итогах и новшествах года, поговорили участники экспертного совета премии «Менеджер года-2023», прошедшего в ИД «Алтапресс».

Опережающий рост

Собственно, дискуссию породил вопрос одного из участников экспертного совета: «В этом банке рост за 20%, в том за 30. А где еще мы видим такой же рост в экономике»?

Статистика на этот счет действительно скромная. Объем производства в промышленности, к примеру, увеличился на 6,8% (восемь месяцев, год к году), сообщает алтайкрайстат. В сельском хозяйстве вообще «отрицательный рост»: индекс производства продукции – 82%.

В жилищном строительстве растет ввод только индивидуальных домов, многоквартирных же - только падает. В целом за четыре года (с 2019-го по 2023-й) объем текущего строительства в регионе сократился с 1,1 млн кв. метров до 672 тыс., приводит статистику Союз строителей края.

Результаты работы банков, наоборот, впечатляют.

Обновление рекорда

«По ряду позиций (ипотека, автокредитование) объем выдач существенно превысил уровень трех кварталов рекордного 2021 года. Портфель кредитов ВТБ предприятиям края и Республики Алтай по итогам девяти месяцев вырос на 21%. Полагаю, у коллег в целом - похожая картина», - объясняет Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Насчет коллег - ошибки нет. В алтайском филиале Сбера кредитный портфель юридических лиц прирос на 35% (девять месяцев 2023 года к такому же периоду 2022-го), физлиц – на 27%. И дело не в росте цен: динамика кредитования превышает показатель инфляции.

«Газпромбанк» в Алтайском крае за последние полтора года вообще удвоил совокупный объем активов и пассивов. «По итогам 2022 года получили рекордный финансовый результат, в этом году планируем уверенно обновить рекорд», - объясняет Александр Кокорев, директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса «Газпромбанка».

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

В сентябре 2023 года инфляцияв Алтайском крае составила 6,87%, по данным отделения «Барнаул» Банка России.

Трансформация экономики

О последних полутора годах финансисты говорят по понятным причинам. После начала спецоперации экономика России вступила на путь трансформации. И бюджетные вливания, включая оборонные заказы и расходы на поддержку базовых отраслей, стали играть куда бОльшую роль, чем раньше.

Ольга Ермолова ("Промсвязьбанк"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Ольга Ермолова, региональный директор «Промсвязьбанка», осуществляющего сопровождение контрактов с предприятиями ОПК, говорит о колоссальном объеме денежных средств, поступающем в регион по госзаказам. Называть размеры оборонного заказа и процент увеличения она не вправе (информация засекречена).

Дальше эти средства расходятся по экономике и попадают на счета контрагентов из гражданского сектора. Рост средств на счетах юрлиц в Алтайском крае составляет 170% - и здесь содержится ответ на вопрос, почему в банках такой рост.

Ранее altapress.ru сообщал, что количество предприятий ОПК в Алтайском крае возросло с 10 до 35. За восемь месяцев 2023 года производство в оборонке и у котлостроителей возросло на 25,7%, выпуск автокомпонентов (в первую очередь АЗПИ) – на 38%, по данным минпромэнерго края.

Иван Шешиков (Сбер) и Татьяна Зорина ("Новые решения"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Драйверы роста

Среди драйверов роста в корпоративном кредитовании – не только промышленность, но и все, что связано с сельским хозяйством и жилищное строительство, а в розничном направлении – ипотека пояснили в Сбере.

При этом в банке в восемь раз (за девять месяцев года к аналогичному периоду 2022-го) увеличился объем выданных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (как с нуля, так и на достройку). Востребованы здесь, в первую очередь, госпрограммы (и, стало быть, кредиты по льготным, не рыночным, ставкам).

«В розничном сегменте объем бизнеса ВТБ в регионе увеличился в первую очередь за счет ипотеки. Мы получили резкий рост потребительской активности на фоне роста ключевой ставки», - подтвердил и Дмитрий Горбунов.

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Противоречивая политика

Обсудили участники экспертного совета и еще один фактор – многочисленные госпрограммы кредитования по льготным ставкам, субсидируемым из казны: от ипотеки до кредитования бизнеса.

Игорь Германенко, председатель правления «Алтайкапиталбанка», поделился размышлениями с коллегами.

Ключевую ставку подняли, чтобы (казалось бы) сократить объем кредитования, снизить инфляцию и стабилизировать курс рубля – такие заявления были сделаны. Однако инфляция не снижается, динамика курса не понятна. А льготные ставки по госпрограммам разгоняют кредитование. Нет ли в этом противоречия?

«С точки зрения экономики мне трудно объяснить это и себе, и клиентам. Кредит выдают под 4%, вклад в банке можно разместить под 12%. В одном месте бери, клади в другое и живи спокойно», - удивился Германенко.

Игорь Германенко, "Алтайкапиталбанк". Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Мобилизационные решения

Ответил ему Андрей Макулов из «Почта банка». Он предположил, что ключевая ставка в ближайшие полгода-год будет расти, и проблему кредитования будут решать за счет льготных госпрограмм.

Это усиление роли государства в банковском секторе, с одной стороны, плохо, но с другой стороны – все же хорошо, рассуждал банкир.

«Хорошо, потому что государство стало регулировать систему не путем запретов, отзыва лицензий, наложения ограничений, а вот таким косвенным путем. Он более мягкий и все-таки более экономический. Это элемент проведения государством своей политики в экономике, поддержка приоритетных отраслей, в мобилизационный период это всегда был выигрыш против чисто рыночных механизмов», - считает Макулов.

Ирина Бубенко ("Альфа-Банк") и Андрей Макулов ("Почта Банк"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

После завершения дискуссий участники экспертного совета проголосовали за кандидатуру на звание «Лучший менеджер-2023» в номинации «финансы». Итоги голосования огласят на традиционной церемонии вручения премии.

О чем еще говорили алтайские банкиры

О присоединении банка «Открытие» к ВТБ Дмитрий Горбунов: «В этом году ВТБ начал присоединение банка «Открытие», поставили цель не потерять на переходном этапе ни одного клиента и применили совершенно новый подход. Перед нами стоит задача сохранить лучшие практики и сервисы, наработанные командами, и обеспечить бесшовный переход клиентов в ВТБ. Поэтому процедура идет поэтапно весь 2023 год и закончится в конце 2024-го. Об искусственном интеллекте Иван Шешиков: «В кредитовании корпоративных клиентов мы активнее уходим в онлайн и все больше используем возможности искусственного интеллекта. Сейчас более 80% кредитов малому бизнесу выдается дистанционно. Около 40% клиентов крупного и среднего бизнеса могут получать кредиты без посещения офиса, без предоставления документов, только имея расчетный счет. Два-три клика – и деньги приходят к ним на счет в течение нескольких минут». О крупных инвестпроектах Николай Бойко, директор алтайского филиала «Россельхозбанка»: "К концу 2023 года мы завершаем финансирование проекта по строительству цеха переработки маслосемян в селе Ребриха. И подписали кредитное соглашение с одним из сельхозтоваропроизводителей на сумму 2,9 млрд рублей в текущем году на строительство птицефабрики по производству и переработке мяса индейки. Партнера называть пока не буду". О вложениях в здоровую пищу Николай Бойко: Мы ставим задачу развивать и поддерживать фермерское движение, продвигать фермерскую продукцию. В текущем году банк стал стратегическим партнером нескольких гастрофестивалей. Провели конкурс среди всех рестораторов и, к нашей большой радости, победителем стал Константин Михеев, село Алтайское, организатор фестиваля «АХ! Фест». В сентябре провели в Барнауле фестиваль фермерской еды «Свое». За два дня его посетили более 40 тыс. человек. Было реализовано более 10 тонн продукции. Объем выручки фермеров - 10 млн рублей. О банковских офисах В 2019 году на таком же экспертном совете один из участников выдал прогноз: офисы в этом деле сохранятся лишь как VIP-услуга. Однако слухи о скорой смерти банковских офисов оказались сильно преувеличенными. Офисы меняют формат, но продолжают жить. ВТБ намерен развивать сеть офисов легкого формата в небольших населенных пунктах. «Промсвязьбанк» открыл мини-офис на предприятии – в ФНПЦ «Алтай», в планах открыть еще на двух крупных предприятиях. Сбер реконструировал около 40 сельских офисов и обновил почти четверть сети в Барнауле, его мобильные офисы приезжают уже в 170 малых сел края.

«Мы приросли по всем показателям»

Ирина Бубенко ("Альфа-Банк"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле:

"Мы видим, что банки демонстрируют рост всех показателей, и Альфа-Банк в этом смысле не исключение. Мы приросли не только по финансовым показателям, но и по численности персонала. Если в прошлом году в Альфа-Банке в Алтайском крае работали 2,5 тыс. человек, то сейчас уже около 2,8 тыс. Банк стал одним из крупнейших работодателей региона. И это хороший работодатель - со стабильной зарплатой и возможностями карьерного роста. Основная часть наших сотрудников в крае работает в региональном обслуживающем центре (РОЦ). В этом году мы капитально отремонтировали Барнаульский РОЦ, он стал более комфортным. Наш РОЦ обслуживает всю Россию – принимает звонки, консультирует, продвигает продукты. Здесь базируется и сервис доставки, отдел по взысканию просроченной задолженности и IT-департамент. С ростом бизнеса напрямую связан вопрос о кадрах. Что делаем мы для создания кадрового резерва? Заключили соглашение с вузами региона о прохождении у нас практики. Рассказываем студентам о банке как о работодателе. В последние годы Альфа-Банк особое внимание уделяет финансовой грамотности. Наши сертифицированные специалисты проводят встречи в школах (в том числе с учениками младших классов), в средних и высших учебных заведениях, с людьми старшего возраста. В этом году мы провели больше 40 таких встреч – рассказывали, как грамотно управлять финансами, о платежных картах и правилах их безопасного использования и так далее. Также Альфа-Банк продолжает развивать стипендиальную программу поддержки талантливых студентов «Альфа-Шанс», по которой каждый победитель может получить 300 тыс. рублей на реализацию своих идей. В прошлом году двое студентов АлтГУ вошли в тридцатку победителей. Была приятно удивлена, насколько умные и активные ребята участвуют, какие интересные проекты они предлагают: наш студент, например, придумал, как делать стекло из дерева. Как раз сейчас открыт новый сбор заявок по этой программе. Надеемся, участники снова нас удивят.

«Знаем всё про разные банки»

Татьяна Зорина ("Новые решения"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Татьяна Зорина,

руководитель центра сопровождения бизнеса «Новые решения»: