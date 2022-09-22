Чем может похвастаться Алтайский край накануне юбилея

Алтайскому краю исполняется 85 лет и ему есть чем гордиться не только в прошлом, но и в настоящем. Перед Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина работает фотовыставка «Алтайский край — все настоящее!», посвященная 85-летию региона . В экспозицию под открытым небом входит более 40 работ с красивейшими видами нашего региона. Организаторами проекта стали управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Алтайтурцентр. Как отметили в региональном профильном ведомстве , материалы известных фотохудожников представлены в нескольких тематических блоках, демонстрирующих различные аспекты туристско-рекреационного потенциала края.

Алтайский край занимает 21-е место по площади в стране — 168 тысяч кв. км. По численности населения он расположился 23-м месте из 85 — 2 млн 268 тыс. чел. — таковы данные Росстата.

Ключевую роль в экономике края исторически играет сельское хозяйство. У нас традиционно производят зерно, молоко, мясо, выращивают сахарную свеклу, подсолнечник, разные виды льна, а также хмель, рапс и сою.

Алтайские предприятия занимают первые места в стране по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки.

Нас можно назвать «гречневым центром» страны — в регионе производят до 70% всей российской гречихи. Это четверть всего урожая гречихи на планете.

Гречка. Анна Зайкова.

Ежегодно в крае производят свыше 1,2 млн тонн муки, 230 тыс. тонн крупы и 400 тыс. тонн комбикормов. Каждая восьмая тонна муки и каждая пятая тонна крупы, производимая в России, — алтайская.

От Урала до Дальнего Востока, Алтайский край — единственный регион, где выращивают сахарную свеклу и получают из нее сахар. Валовой сбор в 2021 году составил 1,3 млн тонн.

Наш регион занимает первое место в Сибири и седьмое место в России по объемам производства меда. У нас около 8 тыс. пчеловодов, которые в год собирают более 7 тыс. тонн меда.

Несколько лет назад в крае зарегистрировали товарную марку «Алтайский мед». Теперь это — один из региональных брендов России.

На большей части территории края разводят крупный рогатый скот, в основном молочно-мясного направлений. Выращиванием мясного скота занимаются чаще всего в предгорных районах.

Коровы. Животноводство. СС0

Поскольку в крае очень хорошо развито сельское хозяйство, то неудивительно, что выдающихся успехов добиваются и предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции.

Они занимают первое место в стране по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки. В крае также производится около 20% общероссийского объема крупы.

Алтайский край, конечно, в первую очередь воспринимается как аграрный регион, но местные предприятия выпускают и промышленные товары: кокс для металлургии, гусеничные тракторы и плуги, паровые котлы и грузовые вагоны, дизельные двигатели и шины, кузнечно-прессовые машины и буровые станки, а также продукцию оборонного комплекса.

Сельхозтехника. Анна Зайкова

До недавнего времени 70% производимых на Алтае патронов, в основном охотничьих, шли на экспорт в США. За заслуги и достижения, связанные с развитием края, и в связи с празднованием 85-летия региона Губернатор Виктор Томенко вручил первые юбилейные медали сотрудникам коксохимического производства. За многолетний добросовестный труд глава региона вручил ряду сотрудников медали «За заслуги в труде», почетные грамоты Правительства Алтайского края, несколько человек поощрены благодарностью Губернатора.

Не каждый российский регион может похвастаться наличием собственной фармакологической отрасли, в то время как в Алтайском крае есть целый биофармацевтический кластер, который занимается выпуском лекарств, витаминов и БАДов.

Крупнейшие университеты и институты расположены в Барнауле. Среди них — классический, политехнический, медицинский, педагогический и другие. Кроме того, в Барнауле находится 11 проектных и проектно-изыскательных институтов и их филиалов, а также 13 научно-исследовательских институтов.

ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет. Михаил Хаустов.

В своей области лидером давно стал НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Еще сто лет назад поля и сады края представляли собой довольно жалкое зрелище — многие культуры просто здесь не приживались. Теперь поля пшеницы, яблоки и даже виноград стали привычным явлением и не вызывают удивления.

Алтайский край — родина многих известных людей, таких как Василий Шукшин, Михаил Калашников, Екатерина Савинова, Роберт Рождественский, Герман Титов, Валерий Золотухин и многие другие. По информации министра культуры Елены Безруковой, с 11 по 14 октября пройдут Дни культуры Алтайского края в Москве. Мероприятия проведут сразу на пяти площадках столицы. Центральным событием станет концертная программа наших артистов в Международном доме музыки 12 октября. Кроме того, в двух библиотеках Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино в Московской области представят литературно-издательскую деятельность региона.