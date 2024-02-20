Сыр ЧизМаг на международной выставке продуктов питания Продэкспо-2024

С 5 по 9 февраля в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (г. Москва) проходила 31-я Международная выставка продуктов питания. Все эти дни в павильонах работали 30 салонов, где более двух тысяч участников из 40 стран мира презентовали свои продукты. Здесь можно было попробовать буквально всё: от вина и газировки, до сыра и детского питания от 120 федеральных и региональных производителей.

Компания отправилась на выставку Продэкспо-2024 с одной целью: покорить столицу нежными и разнообразными вкусами сыра ЧизМаг. Вместе со своими коллегами мы презентовали всю линейку продукции и два новых вкуса феты с авокадо и паприкой. Этот сыр — просто идеальный вариант для любителей вкусных и легких салатов по утрам, тем более, что его уже можно найти на полках магазинов!

Подобные выставки и мероприятия дают возможность представить свой бренд всему миру, помогают находить новых партнеров, обмениваться опытом в своей сфере, который поможет в будущем повысить качество продукта, что для нас является главной задачей. Продэкспо, жди нас и в 2025 году!

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