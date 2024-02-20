Сыр ЧизМаг на международной выставке продуктов питания Продэкспо-2024

Компания отправилась на выставку Продэкспо-2024 с одной целью: покорить столицу нежными и разнообразными вкусами сыра ЧизМаг. Вместе со своими коллегами мы презентовали всю линейку продукции и два новых вкуса феты с авокадо и паприкой. Этот сыр — просто идеальный вариант для любителей вкусных и легких салатов по утрам, тем более, что его уже можно найти на полках магазинов!
Подобные выставки и мероприятия дают возможность представить свой бренд всему миру, помогают находить новых партнеров, обмениваться опытом в своей сфере, который поможет в будущем повысить качество продукта, что для нас является главной задачей. Продэкспо, жди нас и в 2025 году!
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