18 марта
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Экономика

Что будет с рублем после выборов в России, рассказали эксперты

Экономисты не ждут резких скачков курса после завершения президентских выборов, пишут «Известия».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

До конца текущего года 90–100 рублей останется актуальным диапазоном для доллара, отметил экономист Андрей Лобода.

А аналитик Денис Буйволов предрек укрепление курса рубля после голосования на выборах, указывает Газета.Ru.

Ранее об отклонениях рубля от нынешнего курса рассказал помощник Путина.

Положительная динамика рубля зависит от нескольких факторов — снижения временного оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупа иностранных активов.

А продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю.

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