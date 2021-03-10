Что нужно знать инвесторам о новых налогах?

В 2021 году доходность практически всех банковских и консервативных биржевых инструментов в России снизилась. Это связано с новыми налогами. С 1 января вводятся прогрессивная ставка НДФЛ и налог на доход от вкладов или инвестиций на сумму выше миллиона рублей, изменяется налогообложение купонов по облигациям. Что нужно знать об этих изменениях российским инвесторам и почему инвестиции в акции становятся все более популярными, рассказывает Алексей Еськин, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Барнауле .

Налоги на вклады

Классическая триада инвестиционных инструментов, которые ранее привлекали население — «депозиты, валюта, недвижимость», — в прошлом году изменилась на «депозиты + акции + недвижимость». Ценные бумаги потеснили наличную валюту как средство сбережения, хотя курсы доллара и особенно евро в 2020 году росли гораздо быстрее, чем обычно (+19 и +34% соответственно). Россияне стали более осмысленно планировать свои инвестиции, понимая, что валюта тоже обесценивается, и ее нужно защищать от инфляции, вкладывая в инструменты фондового рынка.

В 2021 году депозиты, которые и так потеряли привлекательность, станут еще менее выгодными. Теперь россиянам, чей объем банковских вкладов или инвестиций превышает один миллион рублей, нужно платить налог 13% с накопленных процентов. Однако все не так просто. Налог будет считаться с суммы за минусом лимита. Согласно разъяснениям ФНС, лимит считается по следующей формуле: 1 000 000 рублей x ставка ЦБ (Банк России). Все, что больше этой суммы, облагается НДФЛ. Например, сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 4,25% годовых. Считаем: 1 000 000×4,25% = 42500 рублей. Этот доход налогом не облагается. А все что выше — по ставке 13%. Самостоятельно подавать декларацию не нужно, банки сами сообщат данные о депозитах клиентов в налоговую. Заплатить налог надо будет до 1 декабря 2022 года.

Прогрессивная ставка НДФЛ

Для россиян, зарабатывающих более 5 млн рублей в год (416,7 тыс. рублей в месяц), ставка НДФЛ поднимается до 15%. Сумма будет считаться от всех источников дохода, в том числе прибыли от банковских депозитов и брокерских счетов.

Налог на купоны по облигациям

Один из путей для поиска большей доходности — инвестиции на фондовом рынке, где доходность можно выбрать самим, подобрав инструменты с соответствующим уровнем риска. Людям, которые раньше не инвестировали, психологически легче начать с облигаций. Это консервативный инструмент, в чем-то похожий на вклад или накопительный счет. Однако и здесь произошли перемены. Например, ранее налогом не облагались купоны облигаций федерального займа (ОФЗ) и муниципальных облигаций, а также корпоративных облигаций, выпущенных после 1 января 2017 года, ставка которых не превышает ключевую ставку ЦБ + 5%. С этого года купоны всех облигаций, независимо от эмитента, даты эмиссии и ставки купона облагаются налогом по ставке 13%. При превышении совокупного дохода в 5 млн рублей (помним о прогрессивной ставке) — по ставке 15%.

Что выбрать инвесторам

Налог на вклады фактически нивелировал разницу между облигациями и депозитами. Сейчас крупные вкладчики, по оценкам «Фридом Финанс», теряют от 0,7% до 0,8% своей доходности в год. На сроке до года и вклады, и облигации приносят не более 5% в год чистыми на руки, чаще — до 4%. Это значительно ниже реальной инфляции. Но в облигациях по крайней мере есть возможность маневра через ИИС (индивидуальные инвестиционные счета): государство дает возврат налога с такого счета на 13%, что с учетом всего срока вложения увеличивает доходность покупки таких бумаг как минимум до 9% годовых. Открыть ИИС и выбрать подходящий вам тип счета можно в брокере «Фридом Финанс». Плюс облигации можно разбавлять более динамичными инструментами, добавляя в портфель акции компаний и паи фондов.

Думаю, что россияне, в том числе и жители Алтайского края, продолжат наращивать свой портфель инвестиций. Россия переживает бум розничных инвестиций вместе с остальными странами мира. В феврале Мосбиржа сообщила, что число клиентов достигло 10 млн частных инвесторов. За 2020 год брокерские счета открыли 5 млн человек — больше, чем за все предыдущие годы. Количество клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже за год выросло более чем в два раза и в феврале 2021 года приблизилось к 100 тыс. человек.

Сейчас на депозиты у наших граждан приходится около 90% всех вложений, на акции и облигации — не более 3%. Нам явно есть куда расти. Классическое распределение активов предполагает, что в акциях должна находиться по меньшей мере половина всех инвестиций. Иначе накопленный капитал начинает размываться под действием девальвации и инфляции. Дополнительным стимулом для выхода населения на биржу служит то, что пенсионная система пребывает в кризисе. Государство не способно обеспечить достойную старость и подталкивает граждан копить себе самим. Это общий мировой тренд: люди привыкли к определенному уровню жизни и ищут способы сохранить этот уровень, когда не смогут активно работать.

Вложения в ценные бумаги стали доступнее и благодаря финтех-инновациям. Появились простые мобильные приложения от брокеров и инвесткомпаний, сильно упростился интерфейс торговых приложений, подешевели тарифные планы, снизился порог вхождения на рынок. Сейчас можно составить диверсифицированный портфель меньше чем на 1000 рублей. Появилось все это незадолго до пандемии, но благодаря сильному росту рынка в 2020 году, а также из-за карантина миллионы людей смогли попробовать себя в роли инвесторов. В прошлом году подавляющее большинство новичков довольно быстро увеличило свои вложения.

Среди самых популярных акций у россиян — «голубые фишки» («Газпром», «Лукойл», «Норникель» и Сбербанк), а также быстрорастущие иностранные бумаги (Alibaba, Tesla, Apple). В числе фондов фаворитами стали те, что вкладывают в американский IT-сегмент и акции США в целом, а также в золото.

Снизить риски при покупке акций можно, выбирая инвестиции в фонды — ПИФы и ETF. Так, биржевой паевой фонд «Лидеры технологий» позволяет вложиться сразу в портфель самых больших IT-компаний мира, а ЗПИФ «Фонд первичного размещения» — в акции компаний, впервые выходящих на биржу. Фонды доступны всем инвесторам и торгуются на Московской бирже, их паи можно купить и продать в любой момент, маркетмейкером является «Фридом Финанс». Бумаги фонда «Лидеры технологий» выросли на 83% в прошлом году, а Фонд IPO стал самым торгуемым по объемам на Мосбирже.

Подробнее об инвестициях в акции, облигации и фонды вы можете узнать в филиале инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Барнауле по адресу: ул. Молодежная, д. 26, тел. +7 (3852) 29-99-65 (доб. 315), еmail: barnaul@ffin.ru

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