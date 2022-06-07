Что нужно знать о фондовых рынках, чтобы начать инвестировать?

Это говорит о том, что, несмотря на увеличение доли розничных инвесторов на российском рынке, многие по-прежнему предпочитают оставаться наблюдателями. Что же их останавливает? Если вы зададитесь этим вопросом, то скоро выясните, что самыми распространенными причинами будут недостаток денег, недоверие к системе биржевых торгов, страх понести убытки, мысль о том, что для инвестирования нужны только благоприятные экономические условия.
Но у всех этих страхов и сомнений есть только одно объяснение — недостаточная осведомленность. А это значит, что повышение финансовой грамотности может решить все перечисленные проблемы.
Рассмотрим основные вопросы о работе фондовых рынков.
Если упрощенно, фондовый рынок, как и любой другой рынок, — это площадка для проведения торговых операций. Основные участники рынка — продавцы (компании), покупатели (инвесторы) и вспомогательные структуры и посредники (брокеры, дилеры, клиринговые центры, депозитарии и др.). Компании, желающие развивать свой бизнес, ищут на фондовом рынке финансирование, выпуская и продавая ценные бумаги. Инвесторы дают им необходимые средства, приобретая ценные бумаги. Но, разумеется, это — не благотворительность. Инвесторы получают прибыль в форме дивидендов или от дальнейшей продажи своих активов, которые, как они ожидают, должны вырасти в цене по мере развития бизнеса выбранных компаний.
Основной продукт фондового рынка — ценные бумаги. К ним относятся акции, облигации, ETF, фьючерсы и опционы. Рассмотрим три наиболее доступных и простых в применении инструмента.
- Акции.
Акция — это бумага, подтверждающая право ее владельца на получение определенной доли прибыли акционерного общества. Таким образом, покупка акций дает возможность «приобщиться» к прибыли таких компаний, не нуждающихся в представлении, как «Газпром», «Детский мир», «Яндекс» или Amazon и Ford.
- Облигации.
Облигация — это долговая бумага, по условиям которой компания-заемщик, выпускающая облигации, обязуется в определенный срок вернуть инвестору стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход). Самый простой пример — облигации федерального займа (ОФЗ), в рамках которых заемщиком выступает государство.
- Паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
ПИФы — это инвестиции «вскладчину»: группа инвесторов вкладывает деньги в «общий кошелек», и затем управляющая компания (профессиональная структура, имеющая лицензию на деятельность) направляет эти средства на покупку целого ряда ценных бумаг. Пример: ИПИФ «Индустрии будущего». Стоимость участия в фонде, то есть цена одного пая, составляет 365 долларов (по данным на 17 мая 2022 г.). Управляющая компания фонда вкладывает деньги инвесторов в ценные бумаги 33 иностранных компаний из 11 отраслей экономики.
Деятельность фондовых рынков в России регулируется Банком России и рядом федеральных законов, основным из которых является Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг».
Вы можете начать с минимальных вложений. Пример: в интернет-магазине акций Freedom24 можно купить лот (минимальное число акций, доступных для продажи) из 10 акций «Ростелекома» примерно за 600 рублей (данные на 18.05.2022) с потенциалом роста 59,65%.
Множество факторов, как глобального, так и частного характера: от экономической ситуации в конкретной отрасли, регионе и мире до показателей конкретной компании и специфических обстоятельств, влияющих на ее бизнес. Вызвать падение или рост котировок может как объявление о масштабной сделке по слиянию и приобретению активов, так и частное мнение какого-либо политика или бизнесмена, неосторожно высказанное в соцсетях.
Ответственность за каждое решение несет только сам инвестор. Если вы крайне далеки от биржевых новостей, вам лучше воспользоваться готовыми продуктами, такими как ПИФы, поскольку в этом случае всю работу по отбору и оценке активов и рисков за вас будут делать профессионалы. Если же вы хотите набраться опыта, необходимо приучить себя к ежедневному чтению финансовых новостей и аналитики. Важный момент: ваши источники должны быть надежными. Ориентироваться следует на сайты Банка России, Московской биржи, крупных брокерских компаний. Пример: бесплатная аналитика и инвестидеи ИК «Фридом Финанс», ежедневно публикующиеся на сайте компании.
Начинать нужно с открытия брокерского счета. Без такого счета приобрести ценные бумаги невозможно. В последнее время популярностью пользуется индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получить налоговый вычет в размере 13% внесенной суммы или освобождение от уплаты налога на прибыль.
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