Что нужно знать о фондовых рынках, чтобы начать инвестировать?

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Какие активы торгуются на фондовом рынке?

Основной продукт фондового рынка — ценные бумаги. К ним относятся акции, облигации, ETF, фьючерсы и опционы. Рассмотрим три наиболее доступных и простых в применении инструмента.

Акции.

Акция — это бумага, подтверждающая право ее владельца на получение определенной доли прибыли акционерного общества. Таким образом, покупка акций дает возможность «приобщиться» к прибыли таких компаний, не нуждающихся в представлении, как «Газпром», «Детский мир», «Яндекс» или Amazon и Ford.

Облигации.

Облигация — это долговая бумага, по условиям которой компания-­заемщик, выпускающая облигации, обязуется в определенный срок вернуть инвестору стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход). Самый простой пример — облигации федерального займа (ОФЗ), в рамках которых заемщиком выступает государство.

Паевые инвестиционные фонды ( ПИФы).

ПИФы — это инвестиции «вскладчину»: группа инвесторов вкладывает деньги в «общий кошелек», и затем управляющая компания (профессиональная структура, имеющая лицензию на деятельность) направляет эти средства на покупку целого ряда ценных бумаг. Пример: ИПИФ «Индустрии будущего». Стоимость участия в фонде, то есть цена одного пая, составляет 365 долларов (по данным на 17 мая 2022 г.). Управляющая компания фонда вкладывает деньги инвесторов в ценные бумаги 33 иностранных компаний из 11 отраслей экономики.