7 июня
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Экономика

Что нужно знать о фондовых рынках, чтобы начать инвестировать?

  1. Как устроены фондовые рынки?
  2. Какие активы торгуются на фондовом рынке?
  3. Кто регулирует деятельность фондовых рынков?
  4. Какая сумма нужна для инвестирования?
  5. Что влияет на ситуацию на фондовых рынках?
  6. Как понять, какие бумаги покупать, и чем руководствоваться в принятии решений?
  7. С чего начинать?

Инвестиции вошли в жизнь нашего общества относительно недавно, примерно в начале 2000-х, но сразу стали тенденцией, набирающей обороты. Так, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 2022 года превысило 17,4 млн. В то же время в США, например, по данным портала Statista, только в 2020 году в инструменты фондового рынка инвестировали около 55% взрослых жителей страны.

Это говорит о том, что, несмотря на увеличение доли розничных инвесторов на российском рынке, многие по-прежнему предпочитают оставаться наблюдателями. Что же их останавливает? Если вы зададитесь этим вопросом, то скоро выясните, что самыми распространенными причинами будут недостаток денег, недоверие к системе биржевых торгов, страх понести убытки, мысль о том, что для инвестирования нужны только благоприятные экономические условия.

Но у всех этих страхов и сомнений есть только одно объяснение — недостаточная осведомленность. А это значит, что повышение финансовой грамотности может решить все перечисленные проблемы.

Рассмотрим основные вопросы о работе фондовых рынков.

Что нужно знать о фондовых рынках, чтобы начать инвестировать?
Что нужно знать о фондовых рынках, чтобы начать инвестировать?
ООО ИК «Фридом Финанс»
1
Как устроены фондовые рынки?

Если упрощенно, фондовый рынок, как и любой другой рынок, — это площадка для проведения торговых операций. Основные участники рынка — продавцы (компании), покупатели (инвесторы) и вспомогательные структуры и посредники (брокеры, дилеры, клиринговые центры, депозитарии и др.). Компании, желающие развивать свой бизнес, ищут на фондовом рынке финансирование, выпуская и продавая ценные бумаги. Инвесторы дают им необходимые средства, приобретая ценные бумаги. Но, разумеется, это — не благотворительность. Инвесторы получают прибыль в форме дивидендов или от дальнейшей продажи своих активов, которые, как они ожидают, должны вырасти в цене по мере развития бизнеса выбранных компаний.

2
Какие активы торгуются на фондовом рынке?

Основной продукт фондового рынка — ценные бумаги. К ним относятся акции, облигации, ETF, фьючерсы и опционы. Рассмотрим три наиболее доступных и простых в применении инструмента.

  • Акции.

Акция — это бумага, подтверждающая право ее владельца на получение определенной доли прибыли акционерного общества. Таким образом, покупка акций дает возможность «приобщиться» к прибыли таких компаний, не нуждающихся в представлении, как «Газпром», «Детский мир», «Яндекс» или Amazon и Ford.

  • Облигации.

Облигация — это долговая бумага, по условиям которой компания-­заемщик, выпускающая облигации, обязуется в определенный срок вернуть инвестору стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход). Самый простой пример — облигации федерального займа (ОФЗ), в рамках которых заемщиком выступает государство.

  • Паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

ПИФы — это инвестиции «вскладчину»: группа инвесторов вкладывает деньги в «общий кошелек», и затем управляющая компания (профессиональная структура, имеющая лицензию на деятельность) направляет эти средства на покупку целого ряда ценных бумаг. Пример: ИПИФ «Индустрии будущего». Стоимость участия в фонде, то есть цена одного пая, составляет 365 долларов (по данным на 17 мая 2022 г.). Управляющая компания фонда вкладывает деньги инвесторов в ценные бумаги 33 иностранных компаний из 11 отраслей экономики.

3
Кто регулирует деятельность фондовых рынков?

Деятельность фондовых рынков в России регулируется Банком России и рядом федеральных законов, основным из которых является Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг».

4
Какая сумма нужна для инвестирования?

Вы можете начать с минимальных вложений. Пример: в интернет-магазине акций Freedom24 можно купить лот (минимальное число акций, доступных для продажи) из 10 акций «Ростелекома» примерно за 600 рублей (данные на 18.05.2022) с потенциалом роста 59,65%.

5
Что влияет на ситуацию на фондовых рынках?

Множество факторов, как глобального, так и частного характера: от экономической ситуации в конкретной отрасли, регионе и мире до показателей конкретной компании и специфических обстоятельств, влияющих на ее бизнес. Вызвать падение или рост котировок может как объявление о масштабной сделке по слиянию и приобретению активов, так и частное мнение какого-­либо политика или бизнесмена, неосторожно высказанное в соцсетях.

6
Как понять, какие бумаги покупать, и чем руководствоваться в принятии решений?

Ответственность за каждое решение несет только сам инвестор. Если вы крайне далеки от биржевых новостей, вам лучше воспользоваться готовыми продуктами, такими как ПИФы, поскольку в этом случае всю работу по отбору и оценке активов и рисков за вас будут делать профессионалы. Если же вы хотите набраться опыта, необходимо приучить себя к ежедневному чтению финансовых новостей и аналитики. Важный момент: ваши источники должны быть надежными. Ориентироваться следует на сайты Банка России, Московской биржи, крупных брокерских компаний. Пример: бесплатная аналитика и инвестидеи ИК «Фридом Финанс», ежедневно публикующиеся на сайте компании.

7
С чего начинать?

Начинать нужно с открытия брокерского счета. Без такого счета приобрести ценные бумаги невозможно. В последнее время популярностью пользуется индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получить налоговый вычет в размере 13% внесенной суммы или освобождение от уплаты налога на прибыль.

«Фридом Финанс» в Барнауле

Ул. Молодежная, д. 26
Тел.: +7 (3852) 29-99-65 доб. 56300
Email: barnaul@ffin.ru


ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045−13561−100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

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