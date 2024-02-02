Что придумали крупные игроки, чтобы сделать железнодорожные перевозки выгоднее

Крупный логистический оператор за Уралом ООО "Евразийское транспортное объединение" продлил соглашение с собственником новейшего парка вагонов в СНГ ООО "РэйлСпецТранс". Компании заключили дилерский договор, сообщает пресс-служба ЕТО.

Компании "Евразийское транспортное объединение" и "РэйлСпецТранс" договорились развивать стратегическое партнерство в организации железнодорожных перевозок в Западно-Сибирском регионе.

Стороны договорились развивать стратегическое партнерство в организации железнодорожных перевозок в Западно-Сибирском регионе. А также продолжить оптимизацию логистических процессов.

По словам генерального директора ЕТО Виталия Перевалова, партнерство крупных игроков рынка — новый тренд в сфере перевозок.

Собственники состава управляют парком, им нужна стабильная выручка и погрузка, а мы работаем с клиентами, которым необходимы хорошие вагоны по оптимальной цене. Таким образом, решаются задачи одних и других, — отметил Перевалов.

К слову, компании задали этот тренд еще в 2020 году, когда подписали первое соглашение. В ЕТО и РСТ уверены, что такое сотрудничество позволит грузоотправителям в полной мере получать качественный сервис, предсказуемость по срокам и объемам вывоза продукции и быть уверенными в сохранности перевозимого груза.

Компании "Евразийское транспортное объединение" и "РэйлСпецТранс" договорились развивать стратегическое и партнерство заключили дилерский договор Фото предоставлено "Евразийское транспортное объединение".

Четыре года мы отработали вместе, и сегодня продлили договор о сотрудничестве. Поскольку на рынке происходят изменения, модель взаимодействия с собственниками не остается статичной. Конкуренция требует быстрой реакции и решений, чтобы клиенты получали оптимальный сервис на лучших условиях, — добавил Виталий Перевалов.

В планах на 2024 год несколько стратегических задач:

повышение оперативности в решении проблем клиентов;

совместное взаимодействие со структурами АО "РЖД" для продвижения вагонов на всех этапах перевозки;

увеличение объемов перевозок за счет использования ресурсов ООО "ЕТО" и крытых вагонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками ООО "РСТ".

Компании "Евразийское транспортное объединение" и "РэйлСпецТранс" договорились развивать стратегическое партнерство в организации железнодорожных перевозок в Западно-Сибирском регионе. Фото предоставлено "Евразийское транспортное объединение".

Также компании намерены провести в текущем году вторую масштабную конференцию в Барнауле с участием основных игроков рынка. В 2023-м мероприятие прошло 17 августа и собрало на одной площадке логистов, транспортников и производителей Сибири. Кстати, одной из центральных тем тогда обсудили необходимость конструктивной работы представителей этой сферы с монополистом в сфере жд-сообщения – РЖД.

Все изменения рынка, которые мы прогнозировали на конференции в августе 2023 года, произошли. В этом году планируем продолжить подобный формат коммуникации, и уже начали подготовку к следующему мероприятию, — подытожил Перевалов.

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