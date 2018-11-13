Чубайс предупредил о скором отставании России от Казахстана и Турции

Темпы экономического развития России, оказавшиеся ниже среднемировых, грозят России отставанием от всего мира, сказал Чубайс в интервью изданию «Сноб».



«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5−2% (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — заметил Чубайс.



Глава «Роснано» пояснил, что, если оценивать развитие страны исходя из уровня жизни населения, России грозит отставание не только от стран Европы и США.

«Через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем „уложить“ себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — рассказал он.



Не согласился Чубайс и с предположением, что для создания инновационной экономики России необходима демократизация. Он напомнил, что успешные в создании инноваций Южная Корея и Япония не могли на момент старта экономического рывка считаться примерами демократии. «Инновационная экономика произрастает на самой разной почве. Южная Корея уж точно страна, не являвшаяся символом демократии ни в 1980-е, ни в 1990-е. Тем не менее там зародилась и выросла такая мощная инновационная экономика, которая сегодня всерьез конкурирует с Силиконовой долиной, да уже и с Китаем тоже», — указал глава «Роснано».



Чубайс признал, что в начале своей карьеры придерживался другой точки зрения, однако был вынужден изменить взгляды, пишет РБК.