Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
168

Чубайс предупредил о скором отставании России от Казахстана и Турции

Темпы экономического роста России ниже среднемировых, следует из данных Минэкономразвития. Это грозит тем, что по уровню жизни Россия может отстать от Турции и Казахстана, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

Темпы экономического развития России, оказавшиеся ниже среднемировых, грозят России отставанием от всего мира, сказал Чубайс в интервью изданию «Сноб».

«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5−2% (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — заметил Чубайс.

Глава «Роснано» пояснил, что, если оценивать развитие страны исходя из уровня жизни населения, России грозит отставание не только от стран Европы и США.

«Через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем „уложить“ себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — рассказал он.

Не согласился Чубайс и с предположением, что для создания инновационной экономики России необходима демократизация. Он напомнил, что успешные в создании инноваций Южная Корея и Япония не могли на момент старта экономического рывка считаться примерами демократии. «Инновационная экономика произрастает на самой разной почве. Южная Корея уж точно страна, не являвшаяся символом демократии ни в 1980-е, ни в 1990-е. Тем не менее там зародилась и выросла такая мощная инновационная экономика, которая сегодня всерьез конкурирует с Силиконовой долиной, да уже и с Китаем тоже», — указал глава «Роснано».

Чубайс признал, что в начале своей карьеры придерживался другой точки зрения, однако был вынужден изменить взгляды, пишет РБК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость