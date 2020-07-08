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Экономика

«Давно мечтал»: в алтайском селе Фунтики установили первый в регионе робот-дояр

На молочной ферме сельхозпредприятия «Система» в Топчихинском районе внедрили первую на Алтае программу добровольного доения, главным элементом которой стал робот-дояр. Швейцарский электронный помощник повышает производительность коров и улучшает качество получаемого молока. «Давно о таком мечтал», — рассказал директор хозяйства Александр Орлов.

Коровы.
Коровы.
Олег Богданов

Реализовывать инновационный проект на предприятии начали еще в конце 2019 года. Для внедрения системы добровольного доения было построено отдельное помещение.

Александр Орлов,
директор сельхозпредприятия «Система» (Топчихинский район):

Здесь, помимо самого робота-дояра, есть сопутствующие инструменты. Коровы могут полежать, покушать, почесаться. Как только буренка чувствует потребность в доении, она направляется в специальную зону.

Первый на Алтае робот-дояр поставила швейцарская фирма DeLaval. Весь проект обошелся хозяйству в 25 млн рублей. 40% стоимости оборудования вернулось в виде компенсации от государства. С 2020 года в регионе начала действовать такая программа поддержки.

Робот-дояр может «обслужить» 65 коров в сутки, всего же на ферме их 900. Пока система добровольного доения здесь работает как дополнение к традиционной форме.

Фермер Александр Орлов
Фермер Александр Орлов
Из открытых источников в Интернете

Александр Орлов,
директор сельхозпредприятия «Система» (Топчихинский район):

Очень бы хотелось приобрести еще одного робота, но пока мы об этом только думаем. Эффект от использования этого оборудование мы уже ощутили — повысилась производительность, улучшилось качество молока. Немаловажен еще один фактор — здоровье коров. О таком заболевании коров, как мастит, уже забыли.

Что известно о «Системе»

Сельхозпредприятие Система" было создано на площадке ранее известного СПК «Искра». Еще в период первых нацпроектов в «Искра» провела серьезную модернизацию.

Механизаторы СПК &quot;Искра&quot;.
Механизаторы СПК «Искра».
Олег Богданов

Сам Александр Орлов прославился тем, что первым в крае выкупил все паевую землю, которую обрабатывало предприятие, и взял под нее кредит.

В 2012 году у хозяйства начались проблемы, из-за которых пришлось пройти процедуру банкротства. Долги тогда взяла на себя структура «Система», оплатившая более 200 млн рублей банкам.

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